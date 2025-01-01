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Бешеные деньги
Билеты от 1500₽
Киноафиша Бешеные деньги

Спектакль Бешеные деньги

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Бешеные деньги»: комедия о жизни и любви 

«Бешеные деньги» — это спектакль, который заставит вас задуматься о том, что действительно важно в жизни. Главная героиня, стремясь улучшить свое материальное положение, готова выйти замуж за любого, у кого есть капитал. Но сможет ли её новоиспеченный муж справиться с капризами жены и тратами?

Комедия о любви и предательстве

Эта комедийная история, написанная классиком русской литературы Александром Островским, затрагивает вечные темы любви, предательства и разницы между богатством и бедностью. Она остается актуальной и в наше время, когда многие из нас сталкиваются с подобными вопросами.

Темы, которые найдут отклик у каждого

В «Бешеных деньгах» каждый зритель найдет что-то близкое и понятное. Проблемы, поднятые Островским, остаются актуальными и по сей день, что делает спектакль особенно интересным для широкой аудитории.

Не пропустите!

Приглашаем вас насладиться этой увлекательной историей и погрузиться в мир, где деньги имеют власть, но истинные ценности остаются вне их досягаемости. Убедитесь сами, что комедия может быть не только смешной, но и глубокой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
6 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
12 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
13 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
20 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
27 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
3 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
10 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
11 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
14 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
16 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
17 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
21 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽ 13:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
24 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
1 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
3 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
5 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
6 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
8 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
12 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
15 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
19 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
21 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
22 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
24 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
5 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
12 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
14 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
23 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
28 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
30 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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6+
Современный танец
Шум города
25 октября в 16:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1200 ₽
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Детский Кукольный
Весельчак
20 декабря в 16:00 Армянский театр Славы Степаняна
от 1000 ₽
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