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Звездный мальчик
Билеты от 400₽
Киноафиша Звездный мальчик

Спектакль Звездный мальчик

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль для всей семьи по мотивам сказки Оскара Уайльда

«Звездный мальчик»
Этот спектакль по мотивам сказки Оскара Уайльда, адаптированной Т. Озерской, рассказывает о чуде перерождения и трансформации злой жестокости в доброе искреннее чувство. История начинается с того, что на землю падает звезда, и дровосек находит в лесу младенца, которого решает вырастить как своего сына. Мальчик, считая себя сыном звезды, становится гордым и жестоким, требуя поклонения от окружающих и стремясь быть лучше всех.

Тёмная сделка с ведьмой
Силы зла только и ждут таких людей, как он, и вот ведьма обещает исполнить его желание стать сильным и величественным в обмен на его душу. Лишившись души, мальчик превращается в чудовище. Он прогоняет свою мать, считая её нищенкой и не достойной его. Однако, когда его друзья узнают, что он вовсе не сын звезды, а отшельницы, они отвергают его.

Путь к искуплению
Оказавшись в полной изоляции, Звездный мальчик начинает осознавать свою жестокость и ошибочность своего поведения. Судьба даёт ему второй шанс: шанс искупить свою вину и вернуть любовь матери. Для этого ему предстоит пройти через страдания и унижения, научиться любви и самопожертвованию.

Путь к духовному преображению
В конце концов, он достигает высшей степени сострадания, возвращает свою душу и находит свою мать. С этим возвращением он обретает и радость, и смысл жизни. Злые силы теряют свою власть, и мальчик находит счастье и мир в своем сердце.

 

Режиссер
Александр Смирнов
В ролях
Мария Екатерининская
Алла Платова
Ольга Юшкевич
Ян Новиков
Егор Зябкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽

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