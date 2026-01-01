Спектакль …Души

Карнавальная мениппея на гоголевский лад

Хаос гоголевских персонажей

Под звуки оркестра разворачивается калейдоскоп карнавального безумия. Гоголевские герои предстают как мелкие бесы: Панночка с её мертвой хваткой, Ковалёв, скорбящий по утерянному носу, и Манилов, доведённый до абсурда своим сладкоречием.

Чичиков – портрет современности

На фоне карнавального хаоса блуждает Чичиков, олицетворяющий вожделение к собственности и умеренному благополучию. Его стремление к «спокойному довольству» рождает образ человека, строящего репутацию из пустоты.

Где искать живую душу?

В этой чертовщине лишь кучер Селифан, нелепый и смешной мужик-философ, способен слышать потаённую музыку русской души. Возможно, истина скрыта в его словах: «Живи по правде!»

Соединение балагана и поиска истины

Жанр мениппеи позволяет объединить высокое и низкое. В спектакле соседствуют балаган, поиск истины, эксцентрика и сатира. Всяческие нарушения правил становятся частью художественного единства, создавая многогранный образ русской жизни.