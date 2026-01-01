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…Души
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Киноафиша …Души

Спектакль …Души

Балаган по Гоголю
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Карнавальная мениппея на гоголевский лад

Хаос гоголевских персонажей
Под звуки оркестра разворачивается калейдоскоп карнавального безумия. Гоголевские герои предстают как мелкие бесы: Панночка с её мертвой хваткой, Ковалёв, скорбящий по утерянному носу, и Манилов, доведённый до абсурда своим сладкоречием.

Чичиков – портрет современности
На фоне карнавального хаоса блуждает Чичиков, олицетворяющий вожделение к собственности и умеренному благополучию. Его стремление к «спокойному довольству» рождает образ человека, строящего репутацию из пустоты.

Где искать живую душу?
В этой чертовщине лишь кучер Селифан, нелепый и смешной мужик-философ, способен слышать потаённую музыку русской души. Возможно, истина скрыта в его словах: «Живи по правде!»

Соединение балагана и поиска истины
Жанр мениппеи позволяет объединить высокое и низкое. В спектакле соседствуют балаган, поиск истины, эксцентрика и сатира. Всяческие нарушения правил становятся частью художественного единства, создавая многогранный образ русской жизни.

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Дмитрий Захаров
Федор Малышев
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Дмитрий Рудков

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Октябрь
5 октября понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 3000 ₽

Фотографии

…Души …Души …Души …Души …Души …Души …Души …Души

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