Спектакль Женитесь, господа!

Женитесь, господа!
Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Чеховский водевиль: остроумие и юмор на сцене

Великий классик А.П. Чехов известен не только своими драмами и комедиями, но и остроумными водевильными шутками. Его произведения продолжают радовать зрителей и исполнителей, оставаясь актуальными даже в наши дни.

Три шедевра в одном спектакле

Предстоящий спектакль включает в себя три знаменитых водевиля: «Предложение», «О вреде табака» и «Медведь». Каждый из них представляет собой яркий пример чеховского юмора и глубокого понимания человеческой натуры.

Что вас ждет на спектакле

В «Предложении» зрители станут свидетелями непростых любовных переговоров, в которых остроумие и комические ситуации переплетаются с серьезными вопросами о браке и обязательствах.

В «О вреде табака» классик остро критикует привычку курения, придавая серьёзной теме легкость и игривость, что делает пьесу особенно привлекательной для современных зрителей.

Наконец, «Медведь» — это настоящая комедия с элементами фарса, где столкновение двух сильных характеров приводит к неожиданным и смешным последствиям.

Не упустите возможность

Этот спектакль — отличная возможность окунуться в мир Чехова, насладиться его остроумием и получить заряд положительных эмоций. Не упустите шанс стать частью этого театрального события!

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Федор Баличев
Вера Бабайцева
Сергей Смирнов
Екатерина Балашова
Владимир Брегман

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
27 сентября суббота
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 800 ₽

Фотографии

Женитесь, господа! Женитесь, господа! Женитесь, господа! Женитесь, господа! Женитесь, господа! Женитесь, господа! Женитесь, господа! Женитесь, господа! Женитесь, господа!

