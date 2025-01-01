Спектакль Карлик Нос

Кукольный спектакль по волшебной сказке Вильгельма Гауфа

Приглашаем вас на спектакль, основанный на сказке Вильгельма Гауфа.

В центре сюжета — злобная Фея Кройтервайс, которая превращает симпатичного проказника Якоба в уродливого карлика. Но не стоит думать, что это конец его приключений!

Путь к мудрости

Пройдя через нелегкие испытания, Якоб обретает мудрость и способность к состраданию. Он спасает жизнь заколдованной красавице, разрушает злые чары и возвращает себе прежний облик.

Чародейская атмосфера

Спектакль наполнен завораживающей музыкой и множеством сценических эффектов, создающих настоящую «чародейскую» атмосферу. Не упустите возможность окунуться в этот волшебный мир, где добро побеждает зло!