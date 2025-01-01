Меню
Карлик Нос
Киноафиша Карлик Нос

Спектакль Карлик Нос

6+
Режиссер Николай Боровков
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по волшебной сказке Вильгельма Гауфа

Приглашаем вас на спектакль, основанный на сказке Вильгельма Гауфа.

В центре сюжета — злобная Фея Кройтервайс, которая превращает симпатичного проказника Якоба в уродливого карлика. Но не стоит думать, что это конец его приключений!

Путь к мудрости

Пройдя через нелегкие испытания, Якоб обретает мудрость и способность к состраданию. Он спасает жизнь заколдованной красавице, разрушает злые чары и возвращает себе прежний облик.

Чародейская атмосфера

Спектакль наполнен завораживающей музыкой и множеством сценических эффектов, создающих настоящую «чародейскую» атмосферу. Не упустите возможность окунуться в этот волшебный мир, где добро побеждает зло!

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽

Фотографии

Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос

