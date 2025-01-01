Спектакль Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту

Этот кукольный спектакль — милая и тонкая сказка о наивном малыше Эльфике, который отправляется в загадочный ночной лес, чтобы спасти упавшую с неба Звездочку. В своем необычном приключении он знакомится с жителями ночного леса и Сонным драконом.
История раскроет секреты настоящей дружбы, расскажет о силе музыки и, возможно, подскажет зрителям, как стать счастливыми! Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Дмитрия Войдака «Когда танцуют звезды».
Зрители окунутся в волшебную атмосферу сказки, которую расскажут люди и куклы, и услышат музыку композиторов 19-20 веков, где одним из основных музыкальных инструментов является флейта.
Театр находится в культурном пространстве «Дача Шаляпина». Этот театр расположен в старинном замке, которому более 100 лет! Придя к нам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу замка.
На первом этаже маленьких зрителей встретит Смотритель замка, который живет здесь с момента его постройки и следит за порядком. Он проведет детей и их родителей по большой старинной лестнице в театр.
После просмотра спектакля всех юных зрителей ждет мини-фуршет. Программа посещения замка, включая встречу со Смотрителем и фуршет для малышей, входит в стоимость билета на любой спектакль театра «Фонарик». Замок удивительно красив, загадочен и таинственен, а в театре «Фонарик» царит уютная, домашняя атмосфера. Не забудьте захватить сменную обувь для себя и ваших малышей!
Продолжительность спектакля: 35-40 минут.
Продолжительность всей программы посещения замка (встреча со Смотрителем, просмотр спектакля, фуршет) — 1 час.
Программа подходит для малышей от 3 до 7 лет. Ждем вас в нашем театре!