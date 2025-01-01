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Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту
Киноафиша Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту

Спектакль Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль и фуршет в театре «Фонарик»

Этот кукольный спектакль — милая и тонкая сказка о наивном малыше Эльфике, который отправляется в загадочный ночной лес, чтобы спасти упавшую с неба Звездочку. В своем необычном приключении он знакомится с жителями ночного леса и Сонным драконом.

История раскроет секреты настоящей дружбы, расскажет о силе музыки и, возможно, подскажет зрителям, как стать счастливыми! Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Дмитрия Войдака «Когда танцуют звезды».

Зрители окунутся в волшебную атмосферу сказки, которую расскажут люди и куклы, и услышат музыку композиторов 19-20 веков, где одним из основных музыкальных инструментов является флейта.

О театре для детей «Фонарик» 

Театр находится в культурном пространстве «Дача Шаляпина». Этот театр расположен в старинном замке, которому более 100 лет! Придя к нам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу замка.

На первом этаже маленьких зрителей встретит Смотритель замка, который живет здесь с момента его постройки и следит за порядком. Он проведет детей и их родителей по большой старинной лестнице в театр.

После просмотра спектакля всех юных зрителей ждет мини-фуршет. Программа посещения замка, включая встречу со Смотрителем и фуршет для малышей, входит в стоимость билета на любой спектакль театра «Фонарик». Замок удивительно красив, загадочен и таинственен, а в театре «Фонарик» царит уютная, домашняя атмосфера. Не забудьте захватить сменную обувь для себя и ваших малышей!

Продолжительность спектакля: 35-40 минут.
Продолжительность всей программы посещения замка (встреча со Смотрителем, просмотр спектакля, фуршет) — 1 час.

Программа подходит для малышей от 3 до 7 лет. Ждем вас в нашем театре!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1100 ₽

Фотографии

Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту

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