Детский спектакль «Дурочка» в театре Курт

Приглашаем вас на музыкальную сказку для всей семьи по одноимённой пьесе Ирины Тануниной. Спектакль «Дурочка» рассказывает трогательную историю о переменах и надежде, разворачивающуюся в захламлённом и запущенном деревенском дворе.

Сюжет

Действие происходит в доме одинокой Бабули, которую местные жители прозвали Старая Ведьма. Уставшая от жизни и окружённая лишь руганью, она проводит дни в одиночестве, не замечая, как её злость затмевает радость. Но всё меняется, когда в её запустелый двор случайно забредает маленький пушистый котёнок. Этот неожиданный визит станет началом удивительных перемен в жизни Бабули.

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе Ирины Тануниной, которая уже полюбилась зрителям за свою простоту и глубину.

Музыка к спектаклю написана молодыми композиторами, что делает его особенно актуальным и свежим.

«Дурочка» подходит для зрителей всех возрастов, что делает его отличным выбором для семейного просмотра.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе и тепле, которая обязательно оставит добрый след в вашем сердце.