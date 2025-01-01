Приглашаем вас на музыкальную сказку для всей семьи по одноимённой пьесе Ирины Тануниной. Спектакль «Дурочка» рассказывает трогательную историю о переменах и надежде, разворачивающуюся в захламлённом и запущенном деревенском дворе.
Действие происходит в доме одинокой Бабули, которую местные жители прозвали Старая Ведьма. Уставшая от жизни и окружённая лишь руганью, она проводит дни в одиночестве, не замечая, как её злость затмевает радость. Но всё меняется, когда в её запустелый двор случайно забредает маленький пушистый котёнок. Этот неожиданный визит станет началом удивительных перемен в жизни Бабули.
Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе и тепле, которая обязательно оставит добрый след в вашем сердце.