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Дурочка
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Спектакль Дурочка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский спектакль «Дурочка» в театре Курт

Приглашаем вас на музыкальную сказку для всей семьи по одноимённой пьесе Ирины Тануниной. Спектакль «Дурочка» рассказывает трогательную историю о переменах и надежде, разворачивающуюся в захламлённом и запущенном деревенском дворе.

Сюжет

Действие происходит в доме одинокой Бабули, которую местные жители прозвали Старая Ведьма. Уставшая от жизни и окружённая лишь руганью, она проводит дни в одиночестве, не замечая, как её злость затмевает радость. Но всё меняется, когда в её запустелый двор случайно забредает маленький пушистый котёнок. Этот неожиданный визит станет началом удивительных перемен в жизни Бабули.

Интересные факты

  • Спектакль основан на пьесе Ирины Тануниной, которая уже полюбилась зрителям за свою простоту и глубину.
  • Музыка к спектаклю написана молодыми композиторами, что делает его особенно актуальным и свежим.
  • «Дурочка» подходит для зрителей всех возрастов, что делает его отличным выбором для семейного просмотра.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе и тепле, которая обязательно оставит добрый след в вашем сердце.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
14:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Не стоит вызывать его
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Иммерсивный
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