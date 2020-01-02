Спектакль Люблинский штукарь

По одноименному роману Исаака Башевиса-Зингера

Новый спектакль театра «Шалом» — это уникальная постановка, основанная на великом романе нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера «Люблинский штукарь». Этот спектакль становится ярким примером синтеза литературы, визуального искусства и музыки, в котором неожиданные сценографические решения, работа видеохудожников и мощный саундтрек создают современную и стильную атмосферу.

О гении и его трагедии

История о Яше Мазуре — циркаче, фокуснике, мыслителе и человеке с уникальными физическими и интеллектуальными способностями. Он легко покоряет сердца людей, достигает того, чего желает, но оказывается на грани гибели, попав в ловушку своих собственных талантов. Спектакль исследует, как одарённость и стремление к совершенству могут стать причиной разрушения, и что значит потерять себя, пытаясь покорить мир.

Эмоции, философия и визуальные решения

Для зрителей, ищущих в театре эмоции, это спектакль о страсти, любви и их противоположностях. Для тех, кто ценит философию, в спектакле прозвучит мысль великого писателя, раскрытая через героев романа. Для визуалов — необыкновенно изобретательные декорации, мизансценические решения, костюмы и грим. Это театральное произведение, которое оставляет незабываемое впечатление своей эстетикой и актёрскими работами.

Режиссура и сценография

Режиссёр Яна Тумина, лауреат премии «Золотая маска», продолжает работать на стыке разных театральных жанров, создавая уникальные и многогранные спектакли. В основе текста пьесы — перевод Асара Эппеля, что позволяет передать все богатство оригинала в современном театральном контексте. Спектакль исследует потерю и обретение себя, задавая важные вопросы о том, как сохранить своё «я», когда мир вокруг рушится.