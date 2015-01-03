Спектакль Бовари

Сцены из романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» и из жизни

Гюстав Флобер неоднократно пересматривал свой роман, утверждая, что героиня, Эмма Бовари, не имеет конкретного прототипа. Он сам заявлял: «Госпожа Бовари — это я», подчёркивая свою близость с персонажем, который, по сути, стал отражением его собственной внутренней борьбы и недовольства окружающим миром.

Судебное преследование за «оскорбление морали»

После публикации романа в журнале «Ревю де Пари» Флобер и редактор были привлечены к судебной ответственности за «оскорбление морали», что свидетельствует о скандальной природе произведения, которое всколыхнуло общественные настроения того времени.

Русский интерес к Флоберу

Флобер был известен в России, где его творчество было высоко оценено. Русская критика восторженно встретила его в переводах Ивана Тургенева, а романы Флобера пользовались большим успехом. Один из его романов, «Саламбо», даже вдохновил Модеста Мусоргского на создание одноимённой оперы.

Тщательная разработка характера

Особенность творчества Флобера — тщательная проработка характеров своих персонажей, с акцентом на детали, что делает его романы глубоко психологическими. Эмма, дочь фермера, выходит замуж за провинциального врача Шарля Бовари, но быстро разочаровывается в браке, ищет любовь и утешение на стороне.

Ольга Субботина о «Мадам Бовари»

Ольга Субботина делится интересным взглядом на роман, утверждая, что многие воспринимают «Мадам Бовари» как нечто слезливое и женственное, ориентированное на тему любви. Однако при повторном прочтении роман раскрывает совершенно другую грань — лихой и чёрный юмор, а также великолепные персонажи в духе Гоголя. Субботина подчеркивает, что Флобер был судим за этот роман, и раскрывает любопытные параллели с русской литературой и сегодняшним днём.

Всё общество в одном образе

По словам Субботиной, «Бовари» — это не только Эмма, но и весь мир, который её окружает: муж, свекровь, дочь, а также провинциальное общество. Этот собирательный образ позволяет увидеть более широкую картину, отражающую сложную структуру социальных отношений того времени.