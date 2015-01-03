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Бовари
Билеты от 1500₽
Киноафиша Бовари

Спектакль Бовари

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сцены из романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» и из жизни

Гюстав Флобер неоднократно пересматривал свой роман, утверждая, что героиня, Эмма Бовари, не имеет конкретного прототипа. Он сам заявлял: «Госпожа Бовари — это я», подчёркивая свою близость с персонажем, который, по сути, стал отражением его собственной внутренней борьбы и недовольства окружающим миром.

Судебное преследование за «оскорбление морали»
После публикации романа в журнале «Ревю де Пари» Флобер и редактор были привлечены к судебной ответственности за «оскорбление морали», что свидетельствует о скандальной природе произведения, которое всколыхнуло общественные настроения того времени.

Русский интерес к Флоберу
Флобер был известен в России, где его творчество было высоко оценено. Русская критика восторженно встретила его в переводах Ивана Тургенева, а романы Флобера пользовались большим успехом. Один из его романов, «Саламбо», даже вдохновил Модеста Мусоргского на создание одноимённой оперы.

Тщательная разработка характера
Особенность творчества Флобера — тщательная проработка характеров своих персонажей, с акцентом на детали, что делает его романы глубоко психологическими. Эмма, дочь фермера, выходит замуж за провинциального врача Шарля Бовари, но быстро разочаровывается в браке, ищет любовь и утешение на стороне.

Ольга Субботина о «Мадам Бовари»
Ольга Субботина делится интересным взглядом на роман, утверждая, что многие воспринимают «Мадам Бовари» как нечто слезливое и женственное, ориентированное на тему любви. Однако при повторном прочтении роман раскрывает совершенно другую грань — лихой и чёрный юмор, а также великолепные персонажи в духе Гоголя. Субботина подчеркивает, что Флобер был судим за этот роман, и раскрывает любопытные параллели с русской литературой и сегодняшним днём.

Всё общество в одном образе
По словам Субботиной, «Бовари» — это не только Эмма, но и весь мир, который её окружает: муж, свекровь, дочь, а также провинциальное общество. Этот собирательный образ позволяет увидеть более широкую картину, отражающую сложную структуру социальных отношений того времени.

 

Режиссер
Ольга Субботина
В ролях
Дмитрий Соломыкин
Дмитрий Соломыкин
Анна Дубровская
Анна Дубровская
Наталья Масич
Наталья Масич
Владислав Демченко
Юрий Красков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Бовари Бовари Бовари Бовари Бовари Бовари Бовари Бовари

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