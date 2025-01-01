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Земля Эльзы
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Спектакль Земля Эльзы

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о возрасте и любви

Приглашаем вас на трогательную историю любви — спектакль «Земля Эльзы». Это рассказ о том, как в зрелом возрасте можно обрести родственную душу и найти настоящее понимание.

Сюжет

Эльза и Василий, каждый со своей непростой судьбой, встречаются и влюбляются. За их плечами — годы брака с нелюбимыми людьми, послевоенные трудности, дети и внуки. Но, несмотря на все преграды, они находят в друг друге то, чего не хватало всю жизнь — красоту и правду чувств.

Конфликт

Дети Эльзы и Василия не готовы принять их счастье. Видя в родителях лишь источник дохода и бесплатных нянь, они идут на обман, чтобы разлучить влюблённых. Но смогут ли они разрушить то, что даровано судьбой?

Темы и актуальность

Спектакль поднимает важные вопросы о праве на счастье в любом возрасте, о принятии и понимании близких. Это история о том, что любовь и чувства доступны каждому, независимо от возраста.

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную постановку, которая заставляет задуматься о вечных ценностях и человеческих отношениях.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Александр Сулимов
Светлана Письмиченко
Виктория Волохова
Дарья Циберкина
Александр Солоненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Любовь пенсионеров. Рецензия на спектакль «Земля Эльзы» в театре Ленсовета

Спектакль «Земля Эльзы» в театре Ленсовета легко пробивает на эмоции. История любви, которая пришла к людям на склоне лет, когда кажется, что жизнь уже закончена. Эти смыслы тронут даже молодого человека, который купается в собственной любовной востребованности. В драматургии в целом нечасто главными героями становятся люди в возрасте — молодость больше интересует авторов. Поэтому пьеса «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович — подарок для взрослых актёров, потому что она предлагает много интересных ролей для них. Сегодня рассмотрим спектакль «Земля Эльзы», в театре Ленсовета, режиссёр Юрий Цуркану.

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