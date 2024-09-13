Любовь пенсионеров. Рецензия на спектакль «Земля Эльзы» в театре Ленсовета

Спектакль «Земля Эльзы» в театре Ленсовета легко пробивает на эмоции. История любви, которая пришла к людям на склоне лет, когда кажется, что жизнь уже закончена. Эти смыслы тронут даже молодого человека, который купается в собственной любовной востребованности. В драматургии в целом нечасто главными героями становятся люди в возрасте — молодость больше интересует авторов. Поэтому пьеса «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович — подарок для взрослых актёров, потому что она предлагает много интересных ролей для них. Сегодня рассмотрим спектакль «Земля Эльзы», в театре Ленсовета , режиссёр Юрий Цуркану.

Краткое содержание спектакля «Земля Эльзы»

Спектакль рассказывает историю немки Эльзы. Женщина ни разу в жизни по-настоящему не любила, чувство ей заменил токсичный брак. После смерти мужа она внезапно встречает свою первую настоящую любовь. Василий Игнатьевич, учитель географии, пробуждает в героине давно забытые чувства, которые она мечтала испытать с юности. Кажется, что каждый получил второй шанс, наконец-то устроить жизнь так, как они всегда мечтали. Но беда приходит, откуда не ждали — против оказываются все их друзья и знакомые. Люди, которые только что испытали счастье, вынуждены бороться с обществом за право жить так, как они хотят.

Актерский состав

Здесь отличный набор взрослых актёров. Начнём с главных героев, их исполнили Наталья Немшилова и Александр Сулимов. В таких пьесах, где сюжет целиком строится вокруг протагонистов, актёрские работы очень важны. И артисты смогли показать трогательность любви во взрослом возрасте. Это люди с большим опытом, они умеют отличить настоящее чувство от фикции, и первым они уже не разбрасываются. Молодости свойственно проверять чувства на прочность, выдумывать себе страдания и драму — только взрослые люди понимают, что это смехотворная трата времени. Дуэт Немшиловой и Сулимова показывает нежную историю двух людей, которые сражаются одни против всех.

Актриса Светлана Письмиченко играет дочь Эльзы, Ольгу. Её персонаж — простая, даже грубоватая женщина, которая сначала не понимает чувств матери, что приводит даже к жестокости. Значительно позже ей придётся испытать последствия собственного непонимания. При этом Письмиченко не играет злодея — это нормальная реакция человека, воспитанного в постсоветском обществе. Ну какая тебе любовь после 80-ти? Внуков расти да огурцы поли. Спектакль раскрывает театральное мастерство актрисы. Вы можете сесть актрису, потому что Светлана Письмеченко озвучивала Нюшу из «Смешариков». Также в фильме «Брат» Светлана Письмеченко исполнила роль водителя трамвая Светы. Но в театре громких ролей у актрисы не было, поэтому «Земля Эльзы» — отличная возможностях посмотреть на актрису с другой стороны.

Другую важную роль в постановке играет актриса Маргарита Алёшина. Она играет роль невестки Василия Игнатьевича. Её героиня это сочетает все самые плохие качества в людях, которые видят чужое счастье. Она высокомерная, стервозная, нетерпимая, по сути, она антипод Эльзы. Героиня Алёшиной оттеняет всё хорошее, что есть в спектакле, из-за чего зритель начинает ещё больше его ценить. Кстати, актриса тоже прославилась в кино. Причём в том же амплуа. В сериале «Ментовские войны» Маргарита Алёшина сыграла адвоката, которая оказалась главным злодеем и серым кардиналом.

Режиссерская работа

Но важно отметить не только актёров. Режиссёр Юрий Цуркану и сценограф Владимир Фирер, создали прекрасную атмосферу одиночества, холода, которые постепенно наполняются уютом и обжитостью. Поначалу зритель видит десятки деревянных скворечников, которые иногда загораются холодным светом. Это и отсылка к советской эпохе, и намёк на осень, и атмосфера дома, где человек живёт вместе с семьёй. В остальном режиссура не отвлекает от актёрских работ. Цуркану и Фирер поместили актёров в образ, поэтому всё действие невольно перенимает его атмосферу.

Но при этом спектакль «Земля Эльзы» в Ленсовета всё же идёт на мажорной ноте. Человек — социальное существо, нам важно мнение других о нас, мы не выживем в изоляции. Тем более, когда это мнение ближайших родственников. Но история Эльзы и Василия показывает и другой взгляд. Если у тебя есть человек, который полностью тебя устраивает во всех смыслах — эмоциональном, интеллектуальном, духовном — то он спокойно заменит тебе всё общество. Человек часто делит жизнь на активности и людей. Фильмы я смотрю с женой, в игры играю с друзьями, а цветы дарю любовнице. Но у каждого в жизни иногда появляется человек, который становится всем твоим миром. Ты можешь делать вместе с ним любые активности, тебе не будет скучно и не надо будет сбегать к другим людям. Такого человека встретила Эльза. И за такого человека стоит бороться — хоть с невесткой, хоть с самой судьбой.