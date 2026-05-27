Козлиная песнь
Мастерская 16+
Спектакль «Козлиная песнь» — это авторский взгляд Арины Лыковой на одноимённый роман Константина Вагинова. В этой работе она выступает в трёх ролях: как автор идеи, режиссёр и исполнительница.

Константин Вагинов — не самый известный писатель, однако его главный роман «Козлиная песнь» считается незаслуженно забытым шедевром ленинградской прозы 1920-х годов. В центре сюжета — два героя-антипода: философ Тептелкин и Неизвестный поэт, которые живут в Ленинграде и вращаются среди советской интеллигенции того времени. Через их судьбы Вагинов показывает два пути развития культуры.

Роман насыщен пародийностью, остранением и множеством сюжетных линий, что делает его интертекстуальным произведением. В нём можно найти множество отсылок к общемировым культурным феноменам. В центре внимания автора — культура и её носители, обломки Серебряного века, стремящиеся к античности и ренессансу, но погружённые в водоворот советской действительности.

Арина Лыкова продолжает эту линию, вводя в спектакль культурные сюжеты следующего столетия. Упоминания о таких деятелях, как Курехин, Пригов и Балабанов, подчеркивают преемственность идей, уходящих корнями в творчество Вагинова и авангардистов.

Май
Июнь
27 мая среда
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 1000 ₽
28 июня воскресенье
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 1000 ₽

