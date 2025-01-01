Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заинька
Киноафиша Заинька

Спектакль Заинька

Постановка
Бродячая собачка 0+
Режиссер Никита Шмитько
Продолжительность 30 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для самых маленьких от театра кукол «Бродячая собачка»

«Заинька» — это удивительный спектакль для самых маленьких зрителей, созданный театром кукол «Бродячая собачка». Он станет прекрасным первым театральным опытом для малышей и их родителей.

Сюжет

Сюжет спектакля основан на смене времён года, где каждое время года приносит свои приключения, песни и игры. Вместе с героями дети побывают в разных природных уголках: встретят летнее солнышко, прогуляются по осеннему лесу, послушают колыбельную зимней вьюги и насладятся встречей первых весенних птиц.

Особенности театра

  • Спектакль проходит в уютном зрительном зале, где маленькие зрители сидят на подушках, создавая атмосферу тепла и уюта.
  • В ходе спектакля дети становятся частью действия, участвуют в игре, поют народные песни, знакомятся с русскими народными инструментами и потешками.
  • Это интерактивное театральное представление, которое помогает малышу почувствовать себя частью живого театра и с раннего возраста прививает любовь к искусству.

Цель спектакля

Театр «Бродячая собачка» приглашает малышей на первое знакомство с театром. Спектакль направлен на развитие восприятия, воображения и интереса к миру вокруг. В «Заиньке» малыши не просто наблюдают за действием, но и активно участвуют в нём, что способствует развитию эмоционального отклика и чувства сопричастности.

Этот спектакль — отличный способ показать ребёнку чудо театрального мира и подарить ему незабываемые моменты в процессе знакомства с театральным искусством.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Звериные истории «Браво»
18+
Драма
Звериные истории «Браво»
31 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 800 ₽
Любка
16+
Драма
Любка
26 сентября в 19:00 Открытое пространство
от 2200 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
16 августа в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше