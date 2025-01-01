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Счастливые дни
Киноафиша Счастливые дни

Спектакль Счастливые дни

16+
Продолжительность 1 час 15 минут без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль о смысле жизни по пьесе Сэмюэля Беккета

Пьеса Сэмюэля Беккета не дает ни объяснений, ни ответов. Женщина пытается разговаривать с любимым мужем, с которым они прожили долгую жизнь вместе. В этом, по сути, и заключаются все подробности.

Однако одно важное обстоятельство: героиня по пояс в земле. Причина этого не важна, но сегодня для нее — очередной «счастливый день».

Психологический портрет

В монологе героини смешиваются воспоминания о первой встрече с любимым, выдержки из инструкции к зубной щетке, сетования на возраст и замечания по поводу окружающего ландшафта. Это сумасшедший коллаж из безнадёжности и нежности, радости и отчаяния — очень реалистичный поток сознания.

Героиня застряла между вчера и сегодня, между «там» и «здесь», между словом и делом, в вязком и вечном «никогда». Она испытывает невыносимое одиночество, которое можно нарушить лишь звучанием собственного голоса.

Музыкальная составляющая

В спектакле звучит вальс-дуэт из оперетты Франца Легара «Весёлая вдова», исполняемый Еленой Комиссаренко.

Мнение режиссёра

Владимир Кустов описывает спектакль так: «Вне времени. Вне пространства. Елена Комиссаренко в моноспектакле проживает процесс распада личности и цивилизации в отчаянной попытке отыскать среди роящихся нестройных воспоминаний то единственное, что придаст смысл человеческому существованию. Есть надежда, что эта последняя попытка окажется успешной».

Режиссер
Владимир Кустов
В ролях
Елена Комиссаренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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