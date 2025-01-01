Спектакль и экскурсия в Музее-квартире Бенуа

Приглашаем вас на уникальное театральное событие в музее семьи Бенуа! Спектакль «Ты, я и город» сочетает в себе не только театральное искусство, но и экскурсию по этому замечательному месту.

О спектакле

Эта постановка - это живая симфония поэзии и прозы, где авторская музыка переплетается с литературными произведениями великих мастеров. В спектакле звучат стихи таких классиков, как А. Пушкин, А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, Н. Агнивцев, И. Бродский, А. Агроскин и И. Бунин.

Артисты

На сцене выступят талантливые петербургские артисты Евгения Марискина и Константин Зубрицкий. Их исполнение наполнено эмоциями и глубиной, позволяя зрителям почувствовать атмосферу города.

Музыкальное сопровождение

Особую атмосферу спектаклю придает музыкальный дуэт скрипки и фортепиано. Светлана Сиротина и Наталья Чубарова, знакомые зрителям по спектаклям Ю. Томашевского, уже завоевали признание и любовь театралов благодаря своему виртуозному исполнению.

Тематика

Спектакль «Ты, я и город» - это размышление о жизни Петербурга и о том, как город живет в каждом из нас. Это глубокое и трогательное произведение, способное затронуть сердца зрителей.

Не упустите возможность насладиться этим впечатляющим спектаклем в уникальной обстановке музея Бенуа!