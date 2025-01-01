Меню
12+
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль и экскурсия в Музее-квартире Бенуа

Приглашаем вас на уникальное театральное событие в музее семьи Бенуа! Спектакль «Ты, я и город» сочетает в себе не только театральное искусство, но и экскурсию по этому замечательному месту.

О спектакле

Эта постановка - это живая симфония поэзии и прозы, где авторская музыка переплетается с литературными произведениями великих мастеров. В спектакле звучат стихи таких классиков, как А. Пушкин, А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, Н. Агнивцев, И. Бродский, А. Агроскин и И. Бунин.

Артисты

На сцене выступят талантливые петербургские артисты Евгения Марискина и Константин Зубрицкий. Их исполнение наполнено эмоциями и глубиной, позволяя зрителям почувствовать атмосферу города.

Музыкальное сопровождение

Особую атмосферу спектаклю придает музыкальный дуэт скрипки и фортепиано. Светлана Сиротина и Наталья Чубарова, знакомые зрителям по спектаклям Ю. Томашевского, уже завоевали признание и любовь театралов благодаря своему виртуозному исполнению.

Тематика

Спектакль «Ты, я и город» - это размышление о жизни Петербурга и о том, как город живет в каждом из нас. Это глубокое и трогательное произведение, способное затронуть сердца зрителей.

Не упустите возможность насладиться этим впечатляющим спектаклем в уникальной обстановке музея Бенуа!

В ролях
Евгения Марискина
Константин Зубрицкий

Расписание

Санкт-Петербург, 21 сентября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
15:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
15:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
15:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
15:00 от 1200 ₽

