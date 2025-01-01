Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Почему я?
Билеты от 2500₽
Киноафиша Почему я?

Спектакль Почему я?

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Почему я?» Театральный стендап в одном действии

Скоро на театральных подмостках состоится долгожданная премьера уникального авторского проекта Ирины Горбачевой – спектакля «Почему я?». Это театральный стендап в одном действии, который погружает зрителей в мир женской судьбы, полон ярких воспоминаний и событий, которые невозможно забыть.

О чем спектакль?

Спектакль «Почему я?» исследует многогранность женской личности. Женщина может быть многоликой и непредсказуемой, но когда же она оказывается настоящей? В постановке будут представлены как драматические, так и комические ситуации, которые знакомы каждому из нас.

Зарисовки-наблюдения и глубокие размышления складываются в единую картину жизни. Ирина Горбачева остроумно и тонко отвечает на вопрос, который волнует многих: «Почему я?». Этот спектакль – возможность задуматься о себе и окружающем мире.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступает Андрей Фомин, который известен своей способностью создавать атмосферные и запоминающиеся спектакли. В главной роли – сама Ирина Горбачева, талантливая актриса и автор идеи, которая с легкостью передает все нюансы женской судьбы.

Не пропустите!

Приглашаем всех театральных зрителей на премьеру «Почему я?». Это спектакль, который точно оставит след в вашем сердце и заставит задуматься о важном.

Режиссер
Андрей Фомин
Андрей Фомин
В ролях
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 6000 ₽
22 августа
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4800 ₽
25 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 2500 ₽
17 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
29 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 2500 ₽
14 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
24 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 5100 ₽

В ближайшие дни

Гринч
0+
Детский Цирк
Гринч
28 декабря в 11:00 КЦ «Зодчие»
от 1700 ₽
Фальшивая нота
12+
Драма
Фальшивая нота
17 февраля в 19:00 ДК им. Зуева
от 1500 ₽
Заходите-заходите
16+
Драма
Заходите-заходите
23 июля в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше