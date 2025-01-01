Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ястреб
Билеты от 1200₽
Киноафиша Ястреб

Спектакль Ястреб

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

«Ястреб». История о дружбе и одиночестве в современном мире

Пронизанная обаятельным житейским юмором пьеса «Ястреб» рассказывает о неожиданном эпизоде из жизни двух интеллигентных учительниц сельской школы. В этом далёком посёлке природа так близка к человеку, что на школьный двор залетают ястребы и нападают на голубей прямо на глазах учеников.

Женщинам предстоит выполнить необычное требование руководства — остановить ястреба, чтобы тот не пугал школьников. Учительница русского языка и литературы вместе с педагогом французского берут на себя эту комичную и почти невыполнимую миссию.

Люди и судьбы

Абсурдные и при этом узнаваемые обстоятельства истории помогают раскрыть характеры современных «маленьких людей»: одиноких, небогатых, уставших от непростой работы женщин, которые, несмотря ни на что, сохраняют веру в добро, искренность и очень трогательную надежду на счастье.

Это история о дружбе и одиночестве, о том, как важно оставаться собой, даже если проще сдаться, став безвольной функцией и безразлично плыть по течению. И, вместе с тем, это история о признании в любви.

Премьера и отзывы

В 2023 году пьеса «Ястреб» впервые была исполнена в формате читки в Центре драматургии и режиссуры на Соколе в рамках проекта «ЦДР. Вечера», где была тепло встречена зрителем. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене!

Режиссер
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
В ролях
Елена Соловьева
Светлана Кочеткова
Любовь Томилова
Виктор Сапелкин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Завещание Дон Жуана
16+
Комедия
Завещание Дон Жуана
13 сентября в 19:00 Театр Российской Армии
от 500 ₽
Кот в сапогах
6+
Детский Музыка
Кот в сапогах
4 октября в 16:00 Вернадского 13
от 900 ₽
Изумрудный город
0+
Мюзикл Детский Цирк
Изумрудный город
25 октября в 15:30 Планета КВН
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше