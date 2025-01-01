Спектакль Ястреб

«Ястреб». История о дружбе и одиночестве в современном мире

Пронизанная обаятельным житейским юмором пьеса «Ястреб» рассказывает о неожиданном эпизоде из жизни двух интеллигентных учительниц сельской школы. В этом далёком посёлке природа так близка к человеку, что на школьный двор залетают ястребы и нападают на голубей прямо на глазах учеников.

Женщинам предстоит выполнить необычное требование руководства — остановить ястреба, чтобы тот не пугал школьников. Учительница русского языка и литературы вместе с педагогом французского берут на себя эту комичную и почти невыполнимую миссию.

Люди и судьбы

Абсурдные и при этом узнаваемые обстоятельства истории помогают раскрыть характеры современных «маленьких людей»: одиноких, небогатых, уставших от непростой работы женщин, которые, несмотря ни на что, сохраняют веру в добро, искренность и очень трогательную надежду на счастье.

Это история о дружбе и одиночестве, о том, как важно оставаться собой, даже если проще сдаться, став безвольной функцией и безразлично плыть по течению. И, вместе с тем, это история о признании в любви.

Премьера и отзывы

В 2023 году пьеса «Ястреб» впервые была исполнена в формате читки в Центре драматургии и режиссуры на Соколе в рамках проекта «ЦДР. Вечера», где была тепло встречена зрителем. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене!