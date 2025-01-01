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Конек-горбунок
Билеты от 900₽
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Вернадского 13
Режиссер Елена Громова
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль для всей семьи

Спектакль основан на известной народной сказке, рассказывающей о приключениях старика и его трех сыновей — умного, средненького и младшего, который, как считают многие, не слишком умен.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — история о том, как старик в одном селе растил своих сыновей. Каждый из них имеет свои особенности и таланты, что приводит к забавным и поучительным ситуациям. Старший сын обладает умом и смекалкой, средний сын — это «так и сяк», а младший — «дурак», что становится основой для множества комичных моментов.

О спектакле

Режиссером спектакля выступает известный театральный деятель, который ранее работал над несколькими успешными проектами. В спектакле участвуют талантливые актеры, которые привнесут в историю свой стиль и харизму. Музыкальное сопровождение и яркие костюмы помогут создать неповторимую атмосферу, погружающую зрителей в мир сказки.

Интересные факты

  • Спектакль адаптирован для детей и взрослых — каждый найдет что-то интересное для себя.
  • В рамках спектакля будет использована интерактивная часть, где зрители смогут участвовать в некоторых сценах.
  • Постановка включает оригинальные музыкальные номера, написанные специально для этого проекта.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽
11 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽

Фотографии

Конек-горбунок

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