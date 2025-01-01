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Таська
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Спектакль Таська

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о Татьяне Лаппа: «Булгаков и его Лаппа»

«Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Михаилу Афанасьевичу Булгакову повезло трижды, ведь за ним стояли три выдающиеся женщины. Об одной из них — Елене Сергеевне Шиловской, последней жене писателя — знают почти все, кто интересуется его творчеством. Многие помнят и его вторую жену, яркую и образованную Любовь Белозерскую, которой он посвятил множество произведений. Но первая жена, Татьяна Лаппа, оставалась в тени, несмотря на то, что она сыграла ключевую роль в жизни писателя.

Татьяна прожила с Булгаковым одиннадцать лет, наполненных трудностями и лишениями. Она трижды спасала его от смерти, делила с ним все тяготы и была его верным другом. Не было на свете ничего такого, чего бы скромная Тася, как звал её Булгаков, не сделала бы ради своего любимого.

Любовь и забвение

Почему же после расставания Булгаков старательно пытался забыть о Татьяне? В его записях нет даже упоминаний о ней. Возможно, это связано с тем, что трудно вспоминать о тех, кому причинил боль. Однако сама Тася не хранила зла. Это история о настоящей, вечной любви.

Дань уважения Татьяне Лаппа

Наш спектакль — это дань уважения прекрасной женщине, Татьяне Николаевне Лаппе. Режиссёр Глеб Черепанов говорит: «Рядом с каждым большим человеком всегда есть те, кто помог ему стать собой, расправить крылья и взлететь. Чаще всего мы не знаем их имён, они остаются в тени». У Михаила Афанасьевича Булгакова тоже был такой тайный ангел-хранитель — женщина, которая его любила.

Трагикомическая музыкальная фантазия

Спектакль не является документальным или историческим. Это трагикомическая и музыкальная фантазия о Булгакове, его особой и парадоксальной вселенной. «Мастер и Маргарита» пока ещё не написан, но уже совсем близко!

Приходите на спектакль «Булгаков и его Лаппа» и узнайте больше о женщине, благодаря которой мир увидел творчество Михаила Булгакова!

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Вадим Дубровин
Александра Гладкова
Ольга Малинина
Анастасия Привалова
Анна Чепенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽
12 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽
25 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1500 ₽
30 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽

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