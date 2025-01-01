Спектакль Таська

«Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Михаилу Афанасьевичу Булгакову повезло трижды, ведь за ним стояли три выдающиеся женщины. Об одной из них — Елене Сергеевне Шиловской, последней жене писателя — знают почти все, кто интересуется его творчеством. Многие помнят и его вторую жену, яркую и образованную Любовь Белозерскую, которой он посвятил множество произведений. Но первая жена, Татьяна Лаппа, оставалась в тени, несмотря на то, что она сыграла ключевую роль в жизни писателя.
Татьяна прожила с Булгаковым одиннадцать лет, наполненных трудностями и лишениями. Она трижды спасала его от смерти, делила с ним все тяготы и была его верным другом. Не было на свете ничего такого, чего бы скромная Тася, как звал её Булгаков, не сделала бы ради своего любимого.
Почему же после расставания Булгаков старательно пытался забыть о Татьяне? В его записях нет даже упоминаний о ней. Возможно, это связано с тем, что трудно вспоминать о тех, кому причинил боль. Однако сама Тася не хранила зла. Это история о настоящей, вечной любви.
Наш спектакль — это дань уважения прекрасной женщине, Татьяне Николаевне Лаппе. Режиссёр Глеб Черепанов говорит: «Рядом с каждым большим человеком всегда есть те, кто помог ему стать собой, расправить крылья и взлететь. Чаще всего мы не знаем их имён, они остаются в тени». У Михаила Афанасьевича Булгакова тоже был такой тайный ангел-хранитель — женщина, которая его любила.
Спектакль не является документальным или историческим. Это трагикомическая и музыкальная фантазия о Булгакове, его особой и парадоксальной вселенной. «Мастер и Маргарита» пока ещё не написан, но уже совсем близко!
Приходите на спектакль «Булгаков и его Лаппа» и узнайте больше о женщине, благодаря которой мир увидел творчество Михаила Булгакова!