Спектакль Лю-били-ли

Пластический театральный проект «Лю-били-ли»: когда любовь разбирают на части, чтобы собрать заново

Любили ли вы когда-нибудь так, что разум спорил с сердцем, тело — с душой, а эмоции бушевали, не слушая никого? Если да — вам непременно нужно увидеть то, что сотворила Маргарита Быстрякова в своем режиссерском дебюте «Лю-били-ли». Это спектакль, который задает вопрос: действительно ли мы любили? Или только думали, что любим? Или, возможно, били себя иллюзиями о любви?

Погружение в мир чувств

«Лю-били-ли» предлагает три часа глубокого погружения во вселенную любви, где четыре драматических актера и восемь танцоров разбирают это сложное чувство на атомы, чтобы собрать его заново. Тело, разум, эмоции и душа ведут бескомпромиссный спор на сцене, и каждый из них уверен в своей правоте. А зритель становится пятой стороной этого конфликта — молчаливым свидетелем, который в итоге должен решить для себя: что же такое любовь на самом деле?

Жанровое разнообразие

Драма переплетается с пластикой, философские диалоги сменяются музыкальными номерами, а символизм неожиданно уступает место стендапу. Это как если бы вы пришли на один спектакль, а увидели сразу пять — и все они о любви, но с разных ракурсов. В «Лю-били-ли» любовь представлена как химическая реакция, космическое явление, боль, экстаз, тьма и свет.

Не упустите премьеру

Спектакль выходит за рамки жанров и ломает четвертую стену между сценой и зрительным залом. Премьера уже совсем скоро. Приходите, чтобы вспомнить, как вы любили. Или чтобы понять, любили ли вы вообще. Или чтобы научиться любить заново.