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Лю-били-ли
Билеты от 2000₽
Киноафиша Лю-били-ли

Спектакль Лю-били-ли

Постановка
Театр на Малой Ордынке 18+
Продолжительность 3 часа
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Пластический театральный проект «Лю-били-ли»: когда любовь разбирают на части, чтобы собрать заново

Любили ли вы когда-нибудь так, что разум спорил с сердцем, тело — с душой, а эмоции бушевали, не слушая никого? Если да — вам непременно нужно увидеть то, что сотворила Маргарита Быстрякова в своем режиссерском дебюте «Лю-били-ли». Это спектакль, который задает вопрос: действительно ли мы любили? Или только думали, что любим? Или, возможно, били себя иллюзиями о любви?

Погружение в мир чувств

«Лю-били-ли» предлагает три часа глубокого погружения во вселенную любви, где четыре драматических актера и восемь танцоров разбирают это сложное чувство на атомы, чтобы собрать его заново. Тело, разум, эмоции и душа ведут бескомпромиссный спор на сцене, и каждый из них уверен в своей правоте. А зритель становится пятой стороной этого конфликта — молчаливым свидетелем, который в итоге должен решить для себя: что же такое любовь на самом деле?

Жанровое разнообразие

Драма переплетается с пластикой, философские диалоги сменяются музыкальными номерами, а символизм неожиданно уступает место стендапу. Это как если бы вы пришли на один спектакль, а увидели сразу пять — и все они о любви, но с разных ракурсов. В «Лю-били-ли» любовь представлена как химическая реакция, космическое явление, боль, экстаз, тьма и свет.

Не упустите премьеру

Спектакль выходит за рамки жанров и ломает четвертую стену между сценой и зрительным залом. Премьера уже совсем скоро. Приходите, чтобы вспомнить, как вы любили. Или чтобы понять, любили ли вы вообще. Или чтобы научиться любить заново.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 2000 ₽

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