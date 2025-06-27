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Я не Йоко Оно
Билеты от 1100₽
Киноафиша Я не Йоко Оно

Спектакль Я не Йоко Оно

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Наргиса Абдуллаева возвращается на сцену с кросс-жанровым спектаклем

Актриса Наргиса Абдуллаева, хорошо известная зрителям театра «Док», снова порадует публику. После трехлетнего перерыва она представит новый спектакль, который затрагивает актуальные темы абьюза, самоидентификации и личных переживаний. В своем выступлении она расскажет о мышлении миллионерки и о том, как в детстве подарила кусок торта онанисту, а также коснется таких вопросов, как интервальное голодание и принятие себя в возрасте сорока трех лет.

Возвращение на сцену

Последними работами Наргисы были спектакли «Я и Фрида» в театре «Док», где она была отмечена жюри «Золотой маски» за свою актерскую игру, и «Неформат» в ЦИМе. В последнем проекте она вместе с другими артистами нерусской внешности обсуждала проблемы стереотипов в российской культуре.

Новый взгляд на себя

Три года назад Наргиса переосмыслила свою карьеру, став стендап-комикессой и предпринимательницей. Она активно использует стендап в своем стартапе «Школа самопрезентации». «Я только в сорок три задалась вопросом, кто я, и взялась выстраивать себя заново. Стендап позволяет мне посмотреть на себя с комической дистанции и работать с ярлыками», — делится актриса.

Спектакль как сеанс групповой терапии

Материал для нового спектакля Наргиса обрабатывала в стендап-клубах на открытых микрофонах, а в создании драматургической структуры ей помогла Екатерина Златорунская. Один из ее комедийных партнеров охарактеризовал спектакль так: «Сеанс групповой терапии или праздник жизни? Решать только вам! Разговор о ярлыках, которые приклеились намертво и превратились в маски. Самоопределение: жмёт или не жмёт? Вольный жанр повествования даёт возможность кому-то из зрительного зала сыграть ключевых персонажей из жизни актрисы. Инсайты гарантированы всем!»

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Спектакль обещает быть не только глубоким, но и увлекательным, предоставляя зрителям возможность взглянуть на себя и окружающий мир с новой стороны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 1100 ₽

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27 июня 2025 09:22
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