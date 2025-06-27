Фестиваль «Я — ТЕАТР» в Театр.doc на Лесной: хроника внутреннего через монолог

Фестиваль «Я — ТЕАТР» пройдет с 1 по 6 июля на площадке «DOC на Лесной» и предложит взглянуть на сцену как на пространство личной правды и коллективной памяти. Здесь автофикшн — не просто жанр, а способ быть услышанным вопреки страху, вымыслу или боли.

Что такое театр, если не акт самоисследования?

Я здесь. Я живу. «Я — театр». Автофикшн как искусство быть собой — «Театр.doc» создал фестиваль, который говорит со зрителем не цитированием классики, а на языке фактов. Фактов из жизни артистов. Этот проект — место, где вымысел не отступает от правды, а сцена становится продолжением дневника.

Автофикшн требует откровенности. Зрители смогут увидеть искусства осмысления “себя”: в программе интимные признания и философские монологи — личное обретает театральную форму. В афише — семь постановок из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга, обсуждения, мастер-классы и попытка если не переосмыслить, то хотя бы сдвинуть границы театра современной исповеди.

Сам «Театр.doc», через эту инициативу, как бы рефлексирует над самим собой, используя жанр автофикшна как инструмент самопознания и обновления.

Официальное открытие фестиваля запланировано на 1 июля. Начнётся все довольно официально — круглым столом, который станет «Точкой сборки…». В обсуждении примут участие ключевые фигуры театрального дискурса, а публика приглашается к диалогу.

В тот же вечер пройдёт премьера моноспектакля Наргисы Абдуллаевой «Я не Йоко Оно». Актриса в своей исповеди говорит о женственности, любви, диетах, внутренних метаморфозах и раздражении от навязанных образов. Тот же день ознаменуется ещё одной работой — из северной столицы прибудет спектакль «ЛайкаРоллингСтоун». Спектакль превращается в звуковую археологию памяти, где старые пластинки становятся катализатором воспоминаний — о друзьях, врагах, стране, а в конечном итоге — о себе самом.

На второй день проекта запланировано событие особого формата — перформативный видеопоказ спектакля «Настройщик» (режиссёр Артём Томилов, актёр Павел Дорохов), рождённого в петербургской мастерской по настройке пианино.

3 июля «Театр.doc» представит «Про Аню Политову, которая хотела любить» — спектакль Гарольда Стрелкова, исследующий, как сказочные архетипы перетекают в повседневность, а личные судьбы сплетаются с мифологемами, не утратив при этом документальной искренности.

На следующий день произойдёт «Событие». Постановка переосмысляет тексты нобелевской лауреатки Анни Эрно, исследуя границы интимного и общественного, освобождения и принуждения.

В предпоследний фестивальный день Карина Бесолти представит «Хор идентичностей» — постановку-коллаж, где звучат неформатные голоса. В этом монологе роли, маски, травмы и борьба.

Финал фестиваля — показ работ участников мастерской «яяя», за которой вновь стоит Артём Томилов. Завершается всё самым известным проектом программы: «Лес. Ангелина» — моноспектаклем актрисы Ангелины Засенцевой.

Фестиваль пройдет с 1 по 6 июля на площадке «DOC на Лесной» ( ул. Лесная, д.59, стр.1). Успейте купить билеты!