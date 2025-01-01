Спектакль Конек-горбунок

Спектакль по сказке Петра Ершова с традиционными куклами

Волшебство театра кукол

Эта сказка очень заманчива для театра кукол, ведь и длинноухий смешной Конёк-Горбунок, и чудесные жар-птицы, и огромный Чудо-юдо Рыба-Кит, всевозможные невероятные происшествия не могут не увлечь кукольников. С помощью богатейших современных «кукольных» возможностей в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова режиссер - заслуженный артист России Владимир Беркун и художник Евгения Шахотько представили «кукольные чудеса» по сказке Ершова «Конёк-Горбунок».

Ожившие декорации

Очарование сказочного лубка раскрывается в оживающих декорациях: с помощью двигающихся ширм мгновенно меняется место действия, перенося зрителей из деревни, где жили братья Ивана-дурака, в царские палаты, на берег моря-океана или же в чертоги Луны.

Художница и её герои

Евгения Шахотько — ученица знаменитых художников В. Левенталя и С. Алимова, автор многих спектаклей. В «Коньке-Горбунке» она придумала героев в стиле русского лубка. Добрый и удачливый Иван-дурак, взбалмошный Царь, коварный завистник Спальник и красавица Царь-девица ожили в знаменитых «образцовских» куклах.

Уникальные куклы и трюки

В театральной кукле может скрываться самый необычный трюк, воплощающий диковинные превращения. Например, в сцене кражи пера Жар-птицы одна из рук Спальника вдруг как вытянется! Специально для спектакля впервые сконструирована «исполинская» кукла Рыба-Кит (длиной 4 метра, высотой 2 метра), пускающая фонтан и раскрывающая пасть, из которой выплывают проглоченные корабли!