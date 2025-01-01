Увлекательное представление для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательное приключение, которое состоится на детской елке в Культурном Центре «Меридиан». Спектакль «Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год» обещает стать настоящим праздником для детей и их родителей.

Что вас ждет?

В этом спектакле любимые персонажи предстанут перед зрителями в новом свете. Дед Мороз и Баба Яга объединяют свои усилия, чтобы спасти праздник от злобного колдуна, который пытается украсть Новый год. Вместе с героями зрители смогут отправиться в захватывающее путешествие, полное волшебства, музыки и танцев.

Интересные факты

Спектакль создан по мотивам народных сказок, что делает его особенно привлекательным для детей.

В постановке участвуют профессиональные актеры, а также юные таланты из театральных студий.

Зрители смогут не только насладиться спектаклем, но и принять участие в интерактивных номерах.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте центра или в кассе. Рекомендуем забронировать их заранее, так как количество мест ограничено.

Приходите на «Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год» и погрузитесь в атмосферу настоящего волшебства!