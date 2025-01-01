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Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
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Киноафиша Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год

Спектакль Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год

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Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Увлекательное представление для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательное приключение, которое состоится на детской елке в Культурном Центре «Меридиан». Спектакль «Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год» обещает стать настоящим праздником для детей и их родителей.

Что вас ждет?

В этом спектакле любимые персонажи предстанут перед зрителями в новом свете. Дед Мороз и Баба Яга объединяют свои усилия, чтобы спасти праздник от злобного колдуна, который пытается украсть Новый год. Вместе с героями зрители смогут отправиться в захватывающее путешествие, полное волшебства, музыки и танцев.

Интересные факты

  • Спектакль создан по мотивам народных сказок, что делает его особенно привлекательным для детей.
  • В постановке участвуют профессиональные актеры, а также юные таланты из театральных студий.
  • Зрители смогут не только насладиться спектаклем, но и принять участие в интерактивных номерах.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте центра или в кассе. Рекомендуем забронировать их заранее, так как количество мест ограничено.

Приходите на «Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год» и погрузитесь в атмосферу настоящего волшебства!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
15:00 от 950 ₽
14 декабря
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
12:00 от 1450 ₽ 15:00 от 1450 ₽
20 декабря
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
12:00 14:30 от 1450 ₽ 17:00 от 1700 ₽
21 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
18:00 от 950 ₽
30 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
11:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽
2 января
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
11:00 от 950 ₽ 13:30 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 18:30 от 950 ₽
3 января
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
11:00 13:30 16:00 от 1700 ₽ 18:30 от 1700 ₽
4 января
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
15:30 от 950 ₽ 17:30 от 950 ₽

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