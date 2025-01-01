Спектакль «Время женщин» по роману Елены Чижовой: Вдохновение и Память на сцене Современника

«Время женщин» — это сложносочинённый спектакль, действие которого разворачивается в атмосфере Ленинграда 50-60-х годов. Главная героиня, молодая художница Софья, после смерти матери оказывается на воспитании у трёх соседок по коммунальной квартире. Эти женщины напоминают древних прорицательниц, прядущих нить судьбы и хранящих память всего человечества.

О спектакле и его актрисах

На сцене звучат воспоминания о былом, которые рассказывают четыре талантливые актрисы: Алёна Бабенко, Светлана Коркошко, Людмила Крылова и Таисия Михолап. Каждая из них привносит свою уникальную интерпретацию, создавая глубокую эмоциональную атмосферу.

Литературная основа

Спектакль основан на одноимённом романе Елены Чижовой, который в 2009 году получил престижную литературную премию «Русский Букер». Это произведение стало важным вкладом в современную русскую литературу, освещая темы женской судьбы и исторической памяти.

Важные детали

Стоит отметить, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Обратите внимание: курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя мир «Времени женщин»!