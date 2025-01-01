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Время женщин
Билеты от 2500₽
Киноафиша Время женщин

Спектакль Время женщин

Алена Бабенко в инсценировке повести Елены Чижовой
Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Время женщин» по роману Елены Чижовой: Вдохновение и Память на сцене Современника

«Время женщин» — это сложносочинённый спектакль, действие которого разворачивается в атмосфере Ленинграда 50-60-х годов. Главная героиня, молодая художница Софья, после смерти матери оказывается на воспитании у трёх соседок по коммунальной квартире. Эти женщины напоминают древних прорицательниц, прядущих нить судьбы и хранящих память всего человечества.

О спектакле и его актрисах

На сцене звучат воспоминания о былом, которые рассказывают четыре талантливые актрисы: Алёна Бабенко, Светлана Коркошко, Людмила Крылова и Таисия Михолап. Каждая из них привносит свою уникальную интерпретацию, создавая глубокую эмоциональную атмосферу.

Литературная основа

Спектакль основан на одноимённом романе Елены Чижовой, который в 2009 году получил престижную литературную премию «Русский Букер». Это произведение стало важным вкладом в современную русскую литературу, освещая темы женской судьбы и исторической памяти.

Важные детали

Стоит отметить, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Обратите внимание: курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя мир «Времени женщин»!

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Людмила Крылова
Людмила Крылова
Светлана Коркошко
Иван Забелин
Иван Забелин
Сергей Гирин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 5000 ₽
23 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин

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