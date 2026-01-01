Оповещения от Киноафиши
Странные, однако, бывают истории
Билеты от 900₽
Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О спектакле

Спектакль на основе пьес Вампилова

Созданный на основе ранних пьес Александра Вампилова, спектакль «Странные, однако, бывают истории...» погружает зрителей в мир парадоксальных ситуаций, где обыденность переплетается с неожиданными поворотами судьбы. В центре сюжета — Семен Николаевич Баохин, солидный человек, который, как он сам говорит, считает, что «если человек доволен, значит, он счастлив». Однако истинное счастье оказывается иллюзией, разрушающейся на перепутьях жизненных обстоятельств.

Спектакль является объединением двух известных пьес Вампилова: «Воронья роща» и «Двадцать минут с ангелом». Благодаря парадоксальному сценическому решению зрители смогут наблюдать как элементы бытовой жизни, так и глубокую образность, что заставляет задуматься о реальности повседневного бытия.

Темы спектакля

Задумывались ли вы когда-нибудь, возможно ли такое в жизни или нет? Могут ли случиться экстраординарные обстоятельства, когда деньги отдаются просто так? Возможна ли искренность, которая оказывается смертельно опасной? Или спасение зависит от случайных встреч с людьми? Все эти вопросы, как и финал спектакля, остаются открытыми для интерпретации.

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной театральной истории, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о важных жизненных истинах.

Режиссер
Аркадий Аверин
В ролях
Валерий Андреев
Алексей Зеленков
Антон Пушкарев
Валерия Полякова
Антонина Королева

Март
27 марта пятница
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 900 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 900 ₽

Фотографии

Странные, однако, бывают истории Странные, однако, бывают истории Странные, однако, бывают истории Странные, однако, бывают истории Странные, однако, бывают истории

