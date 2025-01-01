Спектакль Тристан и Изольда

Опера Вагнера «Тристан и Изольда»: вершина романтизма на сцене

Тристан и Изольда — это не только вершина романтического искусства, но и одна из самых проникновенных опер Вагнера, в которой музыка и эмоции сливаются в единое целое. Эта опера, полная экспрессии и драматизма, представляет собой идеал красоты и музыкального мастерства, став вехой в истории оперного искусства.

Московская премьера в Новой Опере

Московская премьера Тристана и Изольды в Новой Опере в сезоне 2012–2013 стала важным культурным событием, четвертым исполнением этой оперы в российском театре. Постановка, осуществленная режиссером Николаем Раабом и художником Джорджем Суглидесом, принесла новизну и свежий взгляд на этот шедевр.

Второй вагнеровский проект в Новой Опере

Для дирижера Яна Латама-Кёнига Тристан и Изольда стал вторым крупным вагнеровским проектом в Новой Опере после успешной постановки Лоэнгрина, которая получила признание критиков и восторженные отклики публики. Латам-Кёниг, признанный знаток вагнеровской музыки, прекрасно интерпретировал сложные музыкальные идеи Вагнера, привнеся в постановку глубокое понимание произведения.

Сценография и историческая связь с Веной

Сценическая версия Николы Рааба основана на эскизах декораций, созданных известным художником Альфредом Роллером для легендарной венской постановки Тристана и Изольды 1903 года, под руководством Густава Малера. Это добавляет спектаклю историческую глубину и связи с важнейшими моментами в истории исполнения Вагнера.

Исполнение на немецком языке

Опера исполняется на оригинальном немецком языке с русскими субтитрами, что позволяет зрителям в полной мере оценить богатство вагнеровского языка и музыкальных деталей, при этом сохраняя доступность и понимание для российской публики.