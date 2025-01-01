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Тристан и Изольда
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тристан и Изольда

Спектакль Тристан и Изольда

Вагнер в хорошем обличьи и благородном звучании
Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Никола Рааб
Продолжительность 4 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Опера Вагнера «Тристан и Изольда»: вершина романтизма на сцене

Тристан и Изольда — это не только вершина романтического искусства, но и одна из самых проникновенных опер Вагнера, в которой музыка и эмоции сливаются в единое целое. Эта опера, полная экспрессии и драматизма, представляет собой идеал красоты и музыкального мастерства, став вехой в истории оперного искусства.

Московская премьера в Новой Опере
Московская премьера Тристана и Изольды в Новой Опере в сезоне 2012–2013 стала важным культурным событием, четвертым исполнением этой оперы в российском театре. Постановка, осуществленная режиссером Николаем Раабом и художником Джорджем Суглидесом, принесла новизну и свежий взгляд на этот шедевр.

Второй вагнеровский проект в Новой Опере
Для дирижера Яна Латама-Кёнига Тристан и Изольда стал вторым крупным вагнеровским проектом в Новой Опере после успешной постановки Лоэнгрина, которая получила признание критиков и восторженные отклики публики. Латам-Кёниг, признанный знаток вагнеровской музыки, прекрасно интерпретировал сложные музыкальные идеи Вагнера, привнеся в постановку глубокое понимание произведения.

Сценография и историческая связь с Веной
Сценическая версия Николы Рааба основана на эскизах декораций, созданных известным художником Альфредом Роллером для легендарной венской постановки Тристана и Изольды 1903 года, под руководством Густава Малера. Это добавляет спектаклю историческую глубину и связи с важнейшими моментами в истории исполнения Вагнера.

Исполнение на немецком языке
Опера исполняется на оригинальном немецком языке с русскими субтитрами, что позволяет зрителям в полной мере оценить богатство вагнеровского языка и музыкальных деталей, при этом сохраняя доступность и понимание для российской публики.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2500 ₽
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