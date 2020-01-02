Спектакль Внимание на меня!

О спектакле

Современная жизнь часто ставит нас перед вопросом: почему мужчины в возрасте выбирают себе молодых жен? Это явление стало настолько распространенным, что уже никого не удивляет. Молодые девушки часто ищут партнёров старше себя, находя в этом стабильность, обеспеченность и комфорт. Однако, природа мужчин такова, что они склонны к собственничеству. Молода и красива — значит, не верна? Проверить верность своей молодой жены герой спектакля решает с помощью детектива. Но что, если детектив оказывается неумехой и к тому же влюбляется в объект своего наблюдения?

Особенности

Спектакль, поставленный известным режиссером Даниилом Спиваковским, поднимает актуальные вопросы отношений и доверия. Легкий и комедийный сюжет превращает эту историю в классический любовный треугольник, предлагая зрителям рецепт счастливой жизни.