Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Внимание на меня!
Билеты от 1500₽
Киноафиша Внимание на меня!

Спектакль Внимание на меня!

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

О спектакле

Современная жизнь часто ставит нас перед вопросом: почему мужчины в возрасте выбирают себе молодых жен? Это явление стало настолько распространенным, что уже никого не удивляет. Молодые девушки часто ищут партнёров старше себя, находя в этом стабильность, обеспеченность и комфорт. Однако, природа мужчин такова, что они склонны к собственничеству. Молода и красива — значит, не верна? Проверить верность своей молодой жены герой спектакля решает с помощью детектива. Но что, если детектив оказывается неумехой и к тому же влюбляется в объект своего наблюдения?

Особенности 

Спектакль, поставленный известным режиссером Даниилом Спиваковским, поднимает актуальные вопросы отношений и доверия. Легкий и комедийный сюжет превращает эту историю в классический любовный треугольник, предлагая зрителям рецепт счастливой жизни.

Режиссер
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Мария Козакова
Мария Козакова
Подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театре для просмотра с друзьями Лучшие комедийные спектакли в театре для просмотра с друзьями
Столичные спектакли в Новосибирске Столичные спектакли в Новосибирске

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
19:00 от 1500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Сирано де Спиваковский. Рецензия на спектакль «Внимание на меня»

Даниил Спиваковский уже второй раз подходит к этому спектаклю. В первый раз он назывался «Любовь глазами сыщика», режиссёром был Сергей Арцибашев, а актёр играл одну из главных ролей — детектива. Но во «Внимание на меня» Спиваковский не только вернулся к своей роли, но и сам выступил режиссёром. И ясно почему — пьеса во многом про него.

 

Читать дальше

В ближайшие дни

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16 августа в 17:30 Националь
от 6300 ₽
Los Potros Malambo
6+
Танцевальный
Los Potros Malambo
19 октября в 19:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 3500 ₽
Старший сын
12+
Комедия
Старший сын
2 ноября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Новости
Спектакли без слов: История театра мимики и жеста
Спектакли без слов: История театра мимики и жеста Московский Театр мимики и жеста на Измайловском бульваре — уникальное явление на мировой театральной арене.
Написать
28 февраля 2025 07:00
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше