Спектакли без слов: История театра мимики и жеста
Московский Театр мимики и жеста на Измайловском бульваре — уникальное явление на мировой театральной арене.
На сцену Театра мимики и жеста выходят глухие актеры, передавая все эмоции и переживания персонажей без слов, отыскивая все новые и новые способы самовыражения, развивая собственную мимику, пластичность и язык тела. Это первый в мире театр, где актеры не слышат, но создают глубокие, проникновенные образы.
История Театра мимики и жеста на Измайловском
В 1957 году в Советском Союзе, по инициативе Центрального общества глухих, решили организовать актерскую студию, где могли бы заниматься неслышащие люди. Спустя три года, в 1960, студия перешла театральному училищу им. Б. Щукина: ведущие педагоги учили артистов входить в роль, передавать чувства и эмоции мимикой, жестами и в танце. Курировал обучение актеров будущего Театра мимики и жеста сам директор Щуки, народный артист СССР Б. Захава. Сначала он скептически отнесся к идее создания такого коллектива, но изменил свое мнение, увидев выпускной спектакль неслышащих артистов.
Первым выпускникам выдал дипломы в 62-ом году прошлого века. А спустя несколько месяцев Совет Министров РСФСР позволил руководству Всероссийского Общества Глухих создать первый в мире театр глухих актеров. С тех самых пор Театр мимики и жеста на Измайловском бульваре стал местом, где происходит уникальное слияние театрального искусства и жестового языка, где каждое движение актера становится “говорящим”, а музыка и танец превращаются в полноценные выразительные средства.
Взлет совпал с эпохой Виктора Знамеровского, который, будучи главным режиссером, вдохновенно направлял творческий процесс театра. Его энергия вывела труппу на международную арену: первые зарубежные гастроли и артисты играли перед публикой Польши, Болгарии, Югославии и других стран, доказывая, что театральное искусство выходит за границы языка и понять драматургию можно даже без слов.
Спектакли театра мимики и жеста не только для глухих
Особенности театра мимики и жеста на Измайловском бульваре в том, что актеры, несмотря на глухоту, обладают высочайшим уровнем профессионализма. Большинство артистов — выпускники Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).
Все спектакли театра мимики и жеста идут с сопровождением сурдопереводчика, а для зрителей без нарушений слуха текст озвучивает профессиональный диктор, который может говорить разными языками, будто озвучивает фильм. Однако благодаря выразительной игре артистов все ясно без слов.
Все артисты театра очень хорошо танцуют — они улавливают вибрации от колонок, чтобы попадать в такт музыки. Впрочем, для уверенности и четкости исполнения за кулисами всегда находится «счетчик» — человек, чьи точные жесты служат своеобразным метрономом, помогая артистам держать темп.
Актеры театра охватывают весь спектр сценического искусства. Они способны передать и классическую трагедию — будь то возвышенно-суровое «Коварство и любовь» или же бессмертная драма о запретной любви «Ромео и Джульетта». Они же способны рассмешить публику, играя сатирическую комедию — например, детективно-интригующую «Восемь любящих женщин» Р. Тома. На сцене театра мимики и жеста можно увидеть и социальную драму, где оголяется нерв времени: «Ночная повесть» или «Любовь, джаз и чёрт». Пластические метафоры пантомимы оживают «Очарованном острове» или «Ваньке-Встаньке». И это далеко не полный репертуар театра.
Интересно, что особую ставку в театре делают на спектакли для детей, ведь у малышей совсем иной уровень восприятия эмоций, они все воспринимают ярче и сильнее. Артисты только рады проводить маленьких мечтателей в мир сказки, поэтому в репертуаре театра в разные годы шли «Золушка», «Хрустальное сердце», «Маугли» и «Али Баба и разбойники».
В театре мимики и жеста нет случайных движений: каждая поднятая бровь, взмах руки и поворот нужны для того, чтобы передать эмоции и чувства героев. Это искусство, которое требует от артиста не только мастерства в пантомиме, но и глубокого понимания собственного тела, музыки, пластики.
Участие театра в культурной жизни страны
Театр мимики и жеста в Москве — это живой организм, который развивает талант и творческий потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья.
Театр вносит важный вклад в культурную жизнь столицы: дарит зрителям новые эмоции и активно участвует в проведении фестивалей. Один из самых значимых проектов театра — фестиваль «Территория жеста», который помогает развивать театральное движение среди глухих людей, поддерживая культурную реабилитацию через искусство. Это мероприятие стало важным шагом на пути интеграции глухих в культурную жизнь, а также показателем того, как искусство преодолевает любые барьеры.
Театр мимики и жеста в Москве стал важным звеном в культурной инфраструктуре города. Его адрес — Измайловский бульвар — стал символом доступности театрального искусства для людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, благодаря уникальности и профессионализму театр приглашают в другие страны. Несколько раз в год труппа выезжает на гастроли.
Что посмотреть в театре мимики и жеста?
Сегодня в репертуаре театра можно найти множество разнообразных спектаклей. Например, «Пиковая дама» по мистической повести А. С. Пушкина. Этот спектакль поразит зрителей своей атмосферой таинственности и интриги. С помощью жестового языка актёры передают все внутренние переживания героев, а озвучивание происходящего на сцене синхронно с актёрской игрой позволяет погрузиться в сюжет и почувствовать себя частью этой мрачной истории. Сюжет постановки, как и в оригинале, рассказывает о безумной страсти к картам, предсказаниях и смерти, но здесь все эмоции и мотивы переплетены в движениях и жестах, так как актеры используют пластическую выразительность для раскрытия ключевых моментов.
Не менее увлекательной является и интерактивная комедия-игра по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». Это один из самых сложных и масштабных спектаклей театра. Здесь использованы элементы комедийной импровизации, где зрители становятся непосредственными участниками событий, происходящих на сцене. Сложность заключается в том, что спектакль идёт на жестовом языке, при этом актеры-переводчики впервые принимают участие в сценах, синхронно переводя происходящее для слышащих зрителей. Все эти элементы придают постановке особое восприятие и не позволяют зрителям оторваться от происходящего, заставляя смеяться, переживать и даже становиться частью интерактивного действа.
Также стоит отметить современную постановку «Внимание на меня», которая рассказывает о треугольнике, возникшем в результате отношений между мужчинами и женщинами в современном мире. Главный герой — детектив-неумеха, который неожиданно влюбляется в объект своего наблюдения. Спектакль затрагивает вечные вопросы любви, ревности и предательства, в то же время представляя оригинальный взгляд на эти темы. Простой сюжет с элементами комедии обретает новые смыслы через жестовый язык и его синхронный перевод, делая его доступным для всех зрителей, как глухих, так и слышащих.
Все эти постановки имеют свои особенности, но их объединяет то, что они идут на жестовом языке с синхронным переводом для слышащих зрителей. Этот синхронный перевод позволяет каждому зрителю, независимо от слуха, полностью погрузиться в атмосферу спектакля, а также оценить мастерство актёров и режиссёров.
В заключение стоит подчеркнуть, что театр мимики и жеста репертуар продолжает радовать зрителей своими новыми постановками, а его актеры делают всё возможное, чтобы каждый спектакль был незабываемым. Театр мимики и жеста — это не только театр, это возможность для всех пережить и понять мир через язык тела, мимику и жесты.
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