Сирано де Спиваковский. Рецензия на спектакль «Внимание на меня»

Даниил Спиваковский уже второй раз подходит к этому спектаклю. В первый раз он назывался «Любовь глазами сыщика», режиссёром был Сергей Арцибашев, а актёр играл одну из главных ролей — детектива. Но во «Внимание на меня» Спиваковский не только вернулся к своей роли, но и сам выступил режиссёром. И ясно почему — пьеса во многом про него.

По сюжету, взрослый мужчина нанимает детектива. Зачем? Чтобы тот наблюдал за его молодой женой, которую он подозревает в измене. Нет, она не давала как-то конкретных поводов, просто сам факт того, что девушка значительно моложе мужа, даёт ему повод для ревности. Но чего мужчина не учёл — детектива играет Даниил Спиваковский. А значит, это неумелый и неуклюжий чудак, который совершенно точно сто раз накосячит в процессе. И он косячит, но по-другому — влюбляется в ту, за которой послан наблюдать.

Чтобы понять особую роль этого спектакля для Спиваковского, стоит вкратце рассмотреть его жизнь. У актёра амплуа «чудака», ведь у него тщедушная внешность, небольшой рост и вечно суетящийся темперамент. Его фильмография полна подобными ролями, как пример, «Мой сводный брат Франкенштейн», «Лифт», «Раневская». При том, что у актёра есть явный талант, режиссёры редко дают ему полностью раскрыться, как драматическому артисту. И очень мало людей могут с этим смириться. Как будто ты рождён таким и до конца жизни будешь играть одно и то же, как бы ты ни хотел это изменить.

Но личная жизнь Спиваковского — место, где он отыгрался. Давайте честно, его нельзя назвать мачо и обольстителем, внешние данные у него соответствуют амплуа. При этом сходился он исключительно на красивых женщинах. Анна Ардова, Эмилия Спивак. Его нынешняя жена Светлана Спиваковская моложе его на 18 лет, у них прекрасные дети и счастливая семья. Да и в целом, его биография тоже выглядит, как история успеха. Подал документы в ГИТИС ради интереса и поступил, сразу попал в театр, первые же роли принесли известность. Как бы пафосно это ни звучало, актёр брал то, что, как кажется, по внешности ему не доступно.

Почему это важно. Спектакль «Внимание на меня» как раз поднимает тему стереотипов, которые управляют людьми. Мы видим на человека и сразу готовы сделать вывод о том, кто он и на что в жизни может рассчитывать. Так и герой пьесы в исполнении Андрея Ильина не считает, что детектив может представлять какую-либо конкуренцию ему. Жена изменяет с кем угодно, но только не с этим чудаком. Внутреннее содержание он не учитывает.

А это как раз самое важное. И Даниил Спиваковский всю жизнь это доказывает, вполне вероятно, что сам себе. Поэтому роль детектива он делает блестяще. Эту боль от того, что масштаб твоего внутреннего мира и сердца меркнет перед тем, что ты банально некрасив, артист проносит через весь спектакль. Чтобы мысль была ещё яснее, режиссёр Спиваковский намеренно уродует артиста Спиваковского. Пол спектакля детектив ходит в убогих очках, странном шарфе и плаще, чем напоминает маску карикатурного советского интеллигента.

Остальные персонажи также играют маски. Ильин отыгрывает маску всего добившегося мужчины, который внезапно перестаёт чувствовать себя мачо. Мария Козакова же играет молодую восторженную красотку. На этом строится вся комедия, пересечение одного мира с другим, когда они одинаково друг другу непонятны. Что, в большей части, действительно забавно, но порой утомляет наигранностью.

Сценография играет роль фона, это просто поле для игры актёров. Но для антрепризы подходит, люди на них приходят расслабиться, послушать историю и посмотреть на знакомых артистов, декорации не должны отвлекать.

Если не учитывать предысторию Спиваковского, о которой я писал выше, то спектакль — просто забавная пьеса. Но, если смотреть через эту призму, «Внимание на меня» раскрывает его внутреннюю боль от того штампа, которым его воспринимают всю жизнь — дурашливый чудак. А что если этот чудак может влюбить в себя самую красивую женщину? Или добиться такого успеха, который доступен не каждому красавцу? Сразу появляется глубина, которая, может быть, сознательно и не планировалась, но явно внутренне присутствовала.