Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Виктор Сухоруков. Шикарная жизнь
Билеты от 6000₽
Киноафиша Виктор Сухоруков. Шикарная жизнь

Спектакль Виктор Сухоруков. Шикарная жизнь

12+
Возраст 12+
Билеты от 6000₽

О спектакле

Творческий вечер Виктора Сухоруковаё

Вас ждет творческий вечер Виктора Сухорукова. Артист известен своими хитами и новыми композициями, среди которых выделяется трек «Шикарная жизнь». Концерт станет настоящим подарком поклонникам его музыки и любителям живых выступлений.

Темы вечера

Творческий вечер представляет собой монолог о людях: о встречах и невстречах, дружбе и предательстве, горе и радости, а также о любви и преданности. Это уникальная возможность увидеть Виктора Сухорукова не только как исполнителя, но и как мудреца, философа и рассказчика.

Театральные достижения

Виктор Сухоруков занял своё место в театральном мире благодаря ярким ролям на сцене Вахтанговского театра. Он сыграл Шута в спектакле Владимира Мирзоева «Лир» и Авнера Розенталя в постановке Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи». Эти работы укрепили его репутацию как одного из лучших артистов своего времени.

Кинематографические успехи

Сухоруков также добился успеха в кино, участвуя в более чем 120 картинах. Среди его выдающихся работ можно назвать фильмы «Счастливые дни», «Брат», «Все мои Ленины», «Комедия строгого режима», «Замок» и многие другие. Каждый из этих фильмов оставил свой след в истории российского кино.

В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков

Купить билет на спектакль Виктор Сухоруков. Шикарная жизнь

Помощь с билетами
Март
4 марта среда
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 6000 ₽
В других городах
Март
11 марта среда
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Елизавета Английская
16+
Драма Премьера
Елизавета Английская
29 апреля в 19:00 Театр им. Ермоловой
от 400 ₽
Москва от заката до рассвета
12+
Мюзикл Иммерсивный Танцевальный
Москва от заката до рассвета
27 марта в 20:00 Театральное пространство «Одеон»
от 5500 ₽
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
18+
Музыка
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
24 апреля в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше