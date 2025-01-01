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Сказ про Федота-стрельца
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сказ про Федота-стрельца

Спектакль Сказ про Федота-стрельца

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сатирическая пьеса Леонида Филатова

Энергичная сатирическая пьеса Леонида Филатова не теряет своей актуальности и по сей день. Особое очарование постановке придают:

  • живой, остроумный юмор;
  • уникальный язык — причудливая смесь архаизмов с современными словами;
  • острые сатирические ноты, высмеивающие человеческие пороки и особенности власти.

По сюжету, царь, движимый завистью и коварными желаниями, пытается устранить Федота-стрельца, придумывая ему сложнейшие испытания, лишь бы заполучить красавицу-жену героя. Однако Федот раз за разом выходит победителем. Последнее испытание — добыть «То-Чаво-Не-Может-Быть», — становится кульминацией истории.

Для кого спектакль?

Постановка одинаково увлекательна для зрителей всех возрастов. Она позволяет не только вдоволь посмеяться над остротами и неожиданными поворотами сюжета, но и задуматься над более глубокими темами: человеческой добротой, верностью, честью и борьбой с несправедливостью.

Актерский состав (возможны замены):

  • Федот-стрелец: Тимур Еремеев / Макар Запорожский / Михаил Башкатов
  • Царь: Андрей Гайдулян
  • Марьюшка: Валерия Федорович / Мирослава Карпович
  • Баба Яга: Александра Велескевич / Ася Калинина
  • Генерал: Сергей Федюшкин / Антон Косточкин
  • Скоморох: Никита Заболотный

Спектакль — это остроумное сочетание классического сюжета с актуальными реалиями, которые делают его интересным, злободневным и трогательным одновременно.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Тимур Еремеев
Макар Запорожский
Михаил Башкатов
Андрей Гайдулян
Валерия Федорович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
3 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
17 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
31 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
7 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
13 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
14 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 1500 ₽
20 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
21 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
28 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
5 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
12 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 1500 ₽
25 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 1500 ₽
2 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
3 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
4 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
8 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
9 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽
15 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
22 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
23 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
6 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
7 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
13 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
20 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
27 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
31 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
4 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
5 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
7 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
8 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽
31 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 2000 ₽

Фотографии

Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца Сказ про Федота-стрельца

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