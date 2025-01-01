Спектакль Сказ про Федота-стрельца

Сатирическая пьеса Леонида Филатова

Энергичная сатирическая пьеса Леонида Филатова не теряет своей актуальности и по сей день. Особое очарование постановке придают:

живой, остроумный юмор;

уникальный язык — причудливая смесь архаизмов с современными словами;

острые сатирические ноты, высмеивающие человеческие пороки и особенности власти.

По сюжету, царь, движимый завистью и коварными желаниями, пытается устранить Федота-стрельца, придумывая ему сложнейшие испытания, лишь бы заполучить красавицу-жену героя. Однако Федот раз за разом выходит победителем. Последнее испытание — добыть «То-Чаво-Не-Может-Быть», — становится кульминацией истории.

Для кого спектакль?

Постановка одинаково увлекательна для зрителей всех возрастов. Она позволяет не только вдоволь посмеяться над остротами и неожиданными поворотами сюжета, но и задуматься над более глубокими темами: человеческой добротой, верностью, честью и борьбой с несправедливостью.

Актерский состав (возможны замены):

Федот-стрелец: Тимур Еремеев / Макар Запорожский / Михаил Башкатов

Тимур Еремеев / Макар Запорожский / Михаил Башкатов Царь: Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян Марьюшка: Валерия Федорович / Мирослава Карпович

Валерия Федорович / Мирослава Карпович Баба Яга: Александра Велескевич / Ася Калинина

Александра Велескевич / Ася Калинина Генерал: Сергей Федюшкин / Антон Косточкин

Сергей Федюшкин / Антон Косточкин Скоморох: Никита Заболотный

Спектакль — это остроумное сочетание классического сюжета с актуальными реалиями, которые делают его интересным, злободневным и трогательным одновременно.