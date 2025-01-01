Спектакль Сказ про Федота-стрельца

Энергичная сатирическая пьеса Леонида Филатова не теряет своей актуальности и по сей день. Особое очарование постановке придают:
По сюжету, царь, движимый завистью и коварными желаниями, пытается устранить Федота-стрельца, придумывая ему сложнейшие испытания, лишь бы заполучить красавицу-жену героя. Однако Федот раз за разом выходит победителем. Последнее испытание — добыть «То-Чаво-Не-Может-Быть», — становится кульминацией истории.
Для кого спектакль?
Постановка одинаково увлекательна для зрителей всех возрастов. Она позволяет не только вдоволь посмеяться над остротами и неожиданными поворотами сюжета, но и задуматься над более глубокими темами: человеческой добротой, верностью, честью и борьбой с несправедливостью.
Актерский состав (возможны замены):
Спектакль — это остроумное сочетание классического сюжета с актуальными реалиями, которые делают его интересным, злободневным и трогательным одновременно.