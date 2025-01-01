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Русалки
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Спектакль Русалки

Постановка
Театр Поколений 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный хоррор для всей семьи

«Русалки» — это уникальный театральный хоррор, который сочетает в себе страшную и захватывающую сказку для всей семьи. Финал постановки оставляет зрителям надежду на настоящую справедливость.

Темы и аудитория

Спектакль затрагивает важные темы, с которыми сталкиваются юные люди: первая влюблённость, романтические отношения, первое предательство, отношения с родителями и стремление убежать в иллюзорный, «колдовской» мир. Поэтому он особенно актуален для подростков и их родителей.

Художественные особенности

В «Русалках» переплетаются элементы драматического и пластического театра. Постановка включает отсылки к ритуалам и песням восточных славян, а также народные и современные композиции. Музыка, обработанная композитором и музыкантом Павлом Михеевым, исполняется вживую, что придаёт спектаклю особую атмосферу.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — не только увлекательное зрелище, но и глубокое размышление о жизни и взаимоотношениях. Он обещает стать незабываемым опытом для зрителей всех возрастов. Не упустите возможность прикоснуться к миру, где реальность и фантазия переплетаются в едином потоке!

Режиссер
Руслан Кацагаджиев
В ролях
Елена Поляковская
Наталья Пономарева
Регина Ацапкина
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Татьяна Шуклина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
19:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Русалки Русалки Русалки Русалки

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