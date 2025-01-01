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Дон Жуан. Нерассказанная история
Билеты от 900₽
Киноафиша Дон Жуан. Нерассказанная история

Спектакль Дон Жуан. Нерассказанная история

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Мюзикл о жизни знаменитого повесы

В мюзикле о Дон Жуане сюжет раскрывает необычную сторону жизни знаменитого повесы. Устав от своей славы и тяготясь от популярности, Дон Жуан ищет утешения в уединении. Однако, его изоляция — всего лишь призрак спокойствия, ведь вскоре его настигнет Смерть, которая изменит всё.

Страсть, любовь и смерть
Главный герой сталкивается с выбором между смертью и любовью, и эта встреча с неизбежным перевернёт всю его жизнь. Мюзикл повествует о любви, страсти, соперничестве и о женщине, которая сыграет решающую роль в судьбе великого любовника. История, которая открывает неожиданные и ранее не рассказанные моменты жизни Дон Жуана, представит зрителям новую интерпретацию классического образа.

Мюзикл, который изменит ваше представление о Дон Жуане
В этом мюзикле зрителей ждёт глубокая и трогательная история, в которой Дон Жуан предстает не только как искусный соблазнитель, но и как человек, обременённый внутренними конфликтами и стремлением к искуплению. Возможны изменения в составе артистов, что добавит элемент неожиданности и свежести в каждый спектакль.

Режиссер
Артем Каграманян
В ролях
Иван Ожогин
Оскар Кучера
Анастасия Макеева
Алика Смехова
Ольга Реутова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 15 декабря
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Дон Жуан. Нерассказанная история Дон Жуан. Нерассказанная история Дон Жуан. Нерассказанная история Дон Жуан. Нерассказанная история Дон Жуан. Нерассказанная история

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