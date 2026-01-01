Оперетта с элементами театра и кино

Классическая оперетта Франца Легара, «Веселая вдова», снова на сцене Московского театра оперетты, но с ярким и оригинальным подходом: постановка сочетает в себе элементы театра и кино. На этот раз создатели решили пофантазировать на тему съемок оперетты в кино, при этом сохранив все очарование эпохи ар-деко.

Слияние театра и кино

В этой версии, действие спектакля плавно перемещается между театральной сценой и кинематографом. Грандиозные танцевальные композиции, стильные пластические картины, а также модные костюмы начала 20-го века, роскошные бальные наряды с боа, перьями и шляпами, создают атмосферу старого Голливуда. Стремительное превращение сцен, благодаря трансформирующимся декорациям и спецэффектам, вовлекает зрителей в процесс съемок, где сцена становится киностудией, рестораном «MAXIM’S» или посольством.

Невероятная музыка Легара

Музыка Франца Легара продолжает вести зрителя через увлекательный сюжет, соединяя волшебный мир театра с миром кино. Это не просто поддержка действия — она становится связующим звеном между реальностью и фантазией. Мелодии создают настроение, подчеркивая как элементы комедийного, так и драматического характера.

Талантливая команда и великолепные костюмы

Режиссер-постановщик Алексей Франдетти вместе с художником Максимом Обрезковым и художником по костюмам Викторией Севрюковой создали на сцене не только эффектное визуальное произведение, но и перенесли зрителей в мир роскоши и элегантности. Костюмы и декорации органично отражают атмосферу времени начала 20-го века, создавая живую картину эпохи.

Завораживающие танцы и хореография

Балетмейстер Ирина Кашуба и хормейстер Глеб Кардасевич добавляют динамики и изысканности в постановку с помощью завораживающих танцевальных номеров, которые привлекают внимание зрителей и способствуют гармонии спектакля.

В этой версии «Веселой вдовы» классика о любви, интригах и старом Голливуде вновь предстает в новом свете, с современными спецэффектами и актуальными идеями.