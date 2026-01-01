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Веселая вдова
Киноафиша Веселая вдова

Спектакль Веселая вдова

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Оперетта с элементами театра и кино

Классическая оперетта Франца Легара, «Веселая вдова», снова на сцене Московского театра оперетты, но с ярким и оригинальным подходом: постановка сочетает в себе элементы театра и кино. На этот раз создатели решили пофантазировать на тему съемок оперетты в кино, при этом сохранив все очарование эпохи ар-деко.

Слияние театра и кино

В этой версии, действие спектакля плавно перемещается между театральной сценой и кинематографом. Грандиозные танцевальные композиции, стильные пластические картины, а также модные костюмы начала 20-го века, роскошные бальные наряды с боа, перьями и шляпами, создают атмосферу старого Голливуда. Стремительное превращение сцен, благодаря трансформирующимся декорациям и спецэффектам, вовлекает зрителей в процесс съемок, где сцена становится киностудией, рестораном «MAXIM’S» или посольством.

Невероятная музыка Легара

Музыка Франца Легара продолжает вести зрителя через увлекательный сюжет, соединяя волшебный мир театра с миром кино. Это не просто поддержка действия — она становится связующим звеном между реальностью и фантазией. Мелодии создают настроение, подчеркивая как элементы комедийного, так и драматического характера.

Талантливая команда и великолепные костюмы

Режиссер-постановщик Алексей Франдетти вместе с художником Максимом Обрезковым и художником по костюмам Викторией Севрюковой создали на сцене не только эффектное визуальное произведение, но и перенесли зрителей в мир роскоши и элегантности. Костюмы и декорации органично отражают атмосферу времени начала 20-го века, создавая живую картину эпохи.

Завораживающие танцы и хореография

Балетмейстер Ирина Кашуба и хормейстер Глеб Кардасевич добавляют динамики и изысканности в постановку с помощью завораживающих танцевальных номеров, которые привлекают внимание зрителей и способствуют гармонии спектакля.

В этой версии «Веселой вдовы» классика о любви, интригах и старом Голливуде вновь предстает в новом свете, с современными спецэффектами и актуальными идеями.

Режиссер
Алексей Франдетти
Алексей Франдетти
В ролях
Ольга Козлова
Анна Золотова
Иван Викулов
Павел Иванов
Максим Катырев

Фотографии

Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова
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