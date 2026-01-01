Нина Чусова

Нина Владимировна Чусова — российский театральный режиссёр, главный режиссёр Свердловского академического театра музыкальной комедии с 2023 года. Родилась 18 апреля 1972 года в Воронеже.

Окончила актёрский факультет Воронежского государственного института искусств и режиссёрский факультет РАТИ. Начинала как актриса в Театре драмы имени М. Горького в Самаре, затем стала режиссёром. В 2009 году основала собственный «Свободный театр Нины Чусовой». Работала в Самарском академическом театре оперы и балета, с 2012 года — художественный руководитель и главный режиссёр московского Театра сказки «Аквамарин». В 2020 году поставила «Ричарда III» в Театре Моссовета.

Её спектакли участвовали в международных фестивалях в Мюнхене, Афинах, Крайове и Японии.

Замужем за Юрием Катаевым, мать троих детей.

Лауреат премий «Московские дебюты», «Чайка» и «Гвоздь сезона».