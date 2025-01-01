Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Братец Кролик vs братец Лис
Билеты от 1600₽
Киноафиша Братец Кролик vs братец Лис

Спектакль Братец Кролик vs братец Лис

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Приключения Братца Кролика» от театра «Снарк»

Каменный театр «Снарк» приглашает юных зрителей на захватывающее путешествие в мир сказок Дядюшки Римуса. В новой сценической версии любимых многими историй вы сможете стать свидетелями забавных приключений хитроумного Братца Кролика и его друзей и врагов.

Забавные перипетии

«Гонялся, гонялся Братец Лис за Братцем Кроликом, и так и этак ловчился, чтобы его поймать. А Кролик и так и этак ловчился, чтобы Лис его не поймал» - эта известная строка прекрасно отражает суть спектакля. Сюжет полон неожиданных поворотов и юмора, что сделает его увлекательным для детей и взрослых.

Музыкальное сопровождение

Особое внимание в спектакле уделено музыке. Заводные ритмичные песни в стиле блюз, созданные композитором Анной Морозовой, помогут зрителям погрузиться в атмосферу приключений. Эти мелодии так и просятся, чтобы их пели вместе с актерами.

Театр нового поколения

«Снарк» - это театр нового поколения, который стремится создать уникальную атмосферу для детей и их родителей. Режиссер Юрий Алесин придерживается принципа зрительского равноправия, что позволяет детям думать и рассуждать, как взрослые, а взрослым - по-детски смеяться и радоваться.

Не упустите возможность посетить этот яркий и увлекательный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и заставит вернуться в мир детства!

Режиссер
Анна Морозова
В ролях
Александр Калиниченко
Максим Трофимчук
Анна Морозова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

Фотографии

Братец Кролик vs братец Лис Братец Кролик vs братец Лис Братец Кролик vs братец Лис Братец Кролик vs братец Лис

В ближайшие дни

Вождь краснокожих
6+
Детский Музыка
Вождь краснокожих
2 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Женитьба Бальзаминова
12+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
24 декабря в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Капли датского короля
16+
Драма Музыка
Капли датского короля
9 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 3500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше