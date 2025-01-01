Спектакль Братец Кролик vs братец Лис

Мюзикл «Приключения Братца Кролика» от театра «Снарк»

Каменный театр «Снарк» приглашает юных зрителей на захватывающее путешествие в мир сказок Дядюшки Римуса. В новой сценической версии любимых многими историй вы сможете стать свидетелями забавных приключений хитроумного Братца Кролика и его друзей и врагов.

Забавные перипетии

«Гонялся, гонялся Братец Лис за Братцем Кроликом, и так и этак ловчился, чтобы его поймать. А Кролик и так и этак ловчился, чтобы Лис его не поймал» - эта известная строка прекрасно отражает суть спектакля. Сюжет полон неожиданных поворотов и юмора, что сделает его увлекательным для детей и взрослых.

Музыкальное сопровождение

Особое внимание в спектакле уделено музыке. Заводные ритмичные песни в стиле блюз, созданные композитором Анной Морозовой, помогут зрителям погрузиться в атмосферу приключений. Эти мелодии так и просятся, чтобы их пели вместе с актерами.

Театр нового поколения

«Снарк» - это театр нового поколения, который стремится создать уникальную атмосферу для детей и их родителей. Режиссер Юрий Алесин придерживается принципа зрительского равноправия, что позволяет детям думать и рассуждать, как взрослые, а взрослым - по-детски смеяться и радоваться.

Не упустите возможность посетить этот яркий и увлекательный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и заставит вернуться в мир детства!