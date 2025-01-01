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Юлий Цезарь Live
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Киноафиша Юлий Цезарь Live

Спектакль Юлий Цезарь Live

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Дерзкое театральное путешествие в Древний Рим

«Юлий Цезарь» Юрия Грымова — это динамичная интерпретация знаменитой трагедии Уильяма Шекспира, в которой современные реалии переплетаются с историей о жажде власти, страсти и любви, способной изменить судьбы целых народов. Режиссер предлагает зрителям яркое, эмоциональное путешествие в древний Рим, но с неожиданным и дерзким поворотом.

Новая интерпретация классики
В спектакле Грымова Цезарь становится не только политической фигурой, но и олицетворением страстей, что делает его борьбу за власть еще более интригующей и трагичной. Режиссер радикально меняет ходы пьесы: заговорщики погибают сразу после убийства Цезаря, что кардинально меняет картину и создает новый взгляд на историю Рима.

Тема власти и любви
Спектакль акцентирует внимание на том, как жажда признания и власти переплетается с огненной страстью и безрассудной любовью, которая управляет судьбами. Как такой поворот событий повлияет на Рим? Грымов поднимает вопросы о последствиях не только политических решений, но и человеческих слабостей, о том, как амбиции и личные чувства могут привести к трагедии.

 

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Петр Ступин
Игорь Яцко
Надежда Меньшова
Валерия Королева
Мария Орлова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 1800 ₽
18 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 1800 ₽

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