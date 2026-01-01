Оповещения от Киноафиши
Улика
Киноафиша Улика

Спектакль Улика

Постановка
Театр на Трубной 18+
Режиссер Алексей Жеребцов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Комедия «Улика» в театре на Трубной

В старом особняке происходит таинственный вечер, где за закрытыми дверями собирается высший свет. Что объединяет этих людей, и какие секреты они прячут под маской благополучия?

Все приглашенные присутствуют здесь не случайно. Их собрали с одной целью — избавиться от таинственного шантажиста. Но чем дольше продолжается вечер, тем больше становится очевидно: правда в этом загадочном доме способна убить.

Тайны, маски и убийцы

Каждый из гостей скрывает свои темные тайны. Кто из них жертва, а кто уже давно перешел грань закона? Когда свет гаснет, даже привычные понятия о добре и зле теряются.

Выдающийся состав

В спектакле участвуют талантливые актёры:

  • Анастасия Барашкова
  • Юлианна Винер
  • Анастасия фон Варденбург
  • Александр Гранков
  • Анастасия Игнатьева
  • Ирина Зарькова
  • Алина Ковалёва
  • Роман Конюх
  • Ирен Михалева
  • Ольга Савина
  • Виталий Савчук
  • Александра Серова
  • Михаил Слободинский
  • Ольга Сумишевская
  • Ирина Хромецкая

Не упустите возможность увидеть этот яркий и напряженный спектакль, ставящий под сомнение моральные границы человеческой натуры.

