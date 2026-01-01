В старом особняке происходит таинственный вечер, где за закрытыми дверями собирается высший свет. Что объединяет этих людей, и какие секреты они прячут под маской благополучия?
Все приглашенные присутствуют здесь не случайно. Их собрали с одной целью — избавиться от таинственного шантажиста. Но чем дольше продолжается вечер, тем больше становится очевидно: правда в этом загадочном доме способна убить.
Каждый из гостей скрывает свои темные тайны. Кто из них жертва, а кто уже давно перешел грань закона? Когда свет гаснет, даже привычные понятия о добре и зле теряются.
В спектакле участвуют талантливые актёры:
