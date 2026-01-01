Комедия «Улика» в театре на Трубной

В старом особняке происходит таинственный вечер, где за закрытыми дверями собирается высший свет. Что объединяет этих людей, и какие секреты они прячут под маской благополучия?

Все приглашенные присутствуют здесь не случайно. Их собрали с одной целью — избавиться от таинственного шантажиста. Но чем дольше продолжается вечер, тем больше становится очевидно: правда в этом загадочном доме способна убить.

Тайны, маски и убийцы

Каждый из гостей скрывает свои темные тайны. Кто из них жертва, а кто уже давно перешел грань закона? Когда свет гаснет, даже привычные понятия о добре и зле теряются.

Выдающийся состав

В спектакле участвуют талантливые актёры:

Анастасия Барашкова

Юлианна Винер

Анастасия фон Варденбург

Александр Гранков

Анастасия Игнатьева

Ирина Зарькова

Алина Ковалёва

Роман Конюх

Ирен Михалева

Ольга Савина

Виталий Савчук

Александра Серова

Михаил Слободинский

Ольга Сумишевская

Ирина Хромецкая

Не упустите возможность увидеть этот яркий и напряженный спектакль, ставящий под сомнение моральные границы человеческой натуры.