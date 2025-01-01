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Вероника решает умереть
Билеты от 1100₽
Киноафиша Вероника решает умереть

Спектакль Вероника решает умереть

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Вероника решает умереть» по книге Пауло Коэльо 

Роман Пауло Коэльо «Вероника решает умереть» — это история о молодой женщине, которая, решив покончить с собой, получает неожиданный шанс переосмыслить свою жизнь. После неудачной попытки суицида Вероника оказывается в психиатрической клинике, где узнает, что жить ей осталось совсем недолго.

Новый взгляд на знакомую историю

На театральной сцене эта история обретает новый, пронзительный голос. Режиссер создает камерное пространство, напоминающее лабиринт человеческого сознания. Вероника — центральный образ спектакля — будто движется сквозь несколько реальностей: от холодного мира логики до безумия клиники и яркой палитры собственных эмоций, которые впервые начинают оживать.

Путь от апатии к надежде

Зритель становится свидетелем не только трагедии, но и возрождения. Вместе с Вероникой он проходит путь от апатии к надежде, от бессмысленности к пробуждению чувств. Кто-то увидит в спектакле собственные страхи, кто-то — спасительный луч света, а кто-то задумается, насколько важно по-настоящему жить, а не просто существовать.

Сложные вопросы о жизни и нормальности

Постановка «Вероника решает умереть» поднимает множество сложных вопросов: что значит быть «нормальным»? Кто решает, что допустимо чувствовать? Может ли осознание конечности жизни сделать жизнь более полноценной? Спектакль не дает однозначных ответов, но заставляет задуматься о границах, которые мы сами себе устанавливаем, и о том, как часто прячем свои истинные желания за масками общественных ожиданий.

Актуальность темы

Сегодня эта история особенно актуальна. В мире, где люди теряются в депрессиях, давлении социума и собственных страхах, она напоминает, что даже в самой тёмной ночи можно найти свет.

В ролях
Лили Журавлева
Светлана Костюкова
Игорь Савостин
Сергей Фатьянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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