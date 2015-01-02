Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Калиостро в Петербурге
Киноафиша Калиостро в Петербурге

Спектакль Калиостро в Петербурге

12+
Режиссер Саша Сергеев
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-иллюзионное шоу «Калиостро в Петербурге»

«Калиостро в Петербурге» - это не просто театрально-иллюзионное шоу, а захватывающая история, полная дворцовых интриг, масонских заговоров и романтических страстей. Действие разворачивается в конце XVIII века, когда в Петербург приезжает известный мистификатор граф Калиостро. Уникальность постановки заключается в органичном сочетании реального исторического сюжета и впечатляющих иллюзионных номеров.

Кто в главной роли?

Роль графа Калиостро исполняет знаменитый иллюзионист Роман Борщ. Он является победителем открытого конкурса Российской ассоциации иллюзионистов и «Открытого чемпионата Финляндии по фокусам», а также участником проекта «Лучшие иллюзионисты России». Это дает основание ожидать ярких и неожиданных трюков на сцене.

Новая театральная форма

Постановка отличается оригинальной драматургией, где острая сатира и ирония переплетаются с блестящими афоризмами, напоминая стилистику Григория Горина. В результате рождается новый сценический жанр - исторический комикс. На сцене оживают такие исторические фигуры, как Екатерина II, Григорий Потёмкин и Иван Елагин, что добавляет зрелищности и глубины происходящему.

Любовная интрига

Спектакль не обходит стороной и любовные перипетии. Главный герой, гвардеец Василий Левашов, пытается добиться сердца актрисы Полины, несмотря на планы Потёмкина и запреты высшего света. Эта любовная линия добавляет драматизма и напряжения в сюжет.

Удивительные костюмы и видеомэппинг

Зрителей ждут потрясающие костюмы екатерининской эпохи, созданные художником Полиной Данович, известной по множеству спектаклей театра «Легенды», а также недавней постановке «Сирано де Бержерак». В дополнение, видеомэппинг от Игоря Домашкевича, победителя Всероссийского конкурса современного медиа-искусства, станет отдельным произведением искусства, которое будет будоражить воображение с первых мгновений спектакля.

Творческая команда

Автор идеи, постановщик и автор пьесы - художественный руководитель театра Саша Сергеев. В спектакле задействованы ведущие актёры театра, что обещает высокое качество исполнения и яркие актерские находки.

Приходите на спектакль «Калиостро в Петербурге» и станьте свидетелями удивительной смеси истории, театра и иллюзий!

Купить билет на спектакль Калиостро в Петербурге

Помощь с билетами
В других городах
Июль
Август
18 июля суббота
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3600 ₽
2 августа воскресенье
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3600 ₽
23 августа воскресенье
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3600 ₽

В ближайшие дни

Козлиная песнь
16+
Драма

Козлиная песнь

28 июня в 19:30 Мастерская
от 1000 ₽
Женитьба
16+
Драма

Женитьба

23 июня в 19:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Людмила Гурченко “Я не за тем пришла сюда, чтобы молчать!“
12+
Моноспектакль Сторителлинг

Людмила Гурченко “Я не за тем пришла сюда, чтобы молчать!“

10 июня в 19:30 Театральная долина
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше