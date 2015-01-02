Спектакль Калиостро в Петербурге

Спектакль-иллюзионное шоу «Калиостро в Петербурге»

«Калиостро в Петербурге» - это не просто театрально-иллюзионное шоу, а захватывающая история, полная дворцовых интриг, масонских заговоров и романтических страстей. Действие разворачивается в конце XVIII века, когда в Петербург приезжает известный мистификатор граф Калиостро. Уникальность постановки заключается в органичном сочетании реального исторического сюжета и впечатляющих иллюзионных номеров.

Кто в главной роли?

Роль графа Калиостро исполняет знаменитый иллюзионист Роман Борщ. Он является победителем открытого конкурса Российской ассоциации иллюзионистов и «Открытого чемпионата Финляндии по фокусам», а также участником проекта «Лучшие иллюзионисты России». Это дает основание ожидать ярких и неожиданных трюков на сцене.

Новая театральная форма

Постановка отличается оригинальной драматургией, где острая сатира и ирония переплетаются с блестящими афоризмами, напоминая стилистику Григория Горина. В результате рождается новый сценический жанр - исторический комикс. На сцене оживают такие исторические фигуры, как Екатерина II, Григорий Потёмкин и Иван Елагин, что добавляет зрелищности и глубины происходящему.

Любовная интрига

Спектакль не обходит стороной и любовные перипетии. Главный герой, гвардеец Василий Левашов, пытается добиться сердца актрисы Полины, несмотря на планы Потёмкина и запреты высшего света. Эта любовная линия добавляет драматизма и напряжения в сюжет.

Удивительные костюмы и видеомэппинг

Зрителей ждут потрясающие костюмы екатерининской эпохи, созданные художником Полиной Данович, известной по множеству спектаклей театра «Легенды», а также недавней постановке «Сирано де Бержерак». В дополнение, видеомэппинг от Игоря Домашкевича, победителя Всероссийского конкурса современного медиа-искусства, станет отдельным произведением искусства, которое будет будоражить воображение с первых мгновений спектакля.

Творческая команда

Автор идеи, постановщик и автор пьесы - художественный руководитель театра Саша Сергеев. В спектакле задействованы ведущие актёры театра, что обещает высокое качество исполнения и яркие актерские находки.

Приходите на спектакль «Калиостро в Петербурге» и станьте свидетелями удивительной смеси истории, театра и иллюзий!