Спектакль Две Яги

Сказочное путешествие с Ягой и Василисой

Вас ждёт удивительная история, полная волшебства и неожиданных поворотов! На сцене — две Яги, которые тоскуют по своим сказкам. В «Сказочном царстве» вы сможете увидеть, как они пытаются вернуть веру в чудеса и приключения.

Сюжет

Хотя старик ушёл в поисках лучшего, две Яги остались в мире, где никто не хочет слушать их истории. Однако стоит только закрыть глаза, как волшебство начинает происходить. Вспомните, как рядом с Василисой Прекрасной всегда вертится Кощей Бессмертный, а вы сами можете стать богатырем или Иваном-дураком. Сказка закрутится, как никогда раньше!

Интересные факты

Спектакль основан на традиционных русских народных сказках.

Режиссёр проекта — известный мастер, который уже не раз удивлял зрителей своими креативными решениями.

В постановке используются яркие костюмы и оригинальные декорации, которые создают атмосферу настоящего волшебства.

Не упустите шанс окунуться в мир фантазий и волшебных приключений. Приходите на спектакль и дайте себя увлечь сказкой, даже если кто-то скажет, что она не по правилам. Главное, чтобы всё закончилось хорошо!