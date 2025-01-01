Меню
Две Яги
Две Яги

Спектакль Две Яги

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочное путешествие с Ягой и Василисой

Вас ждёт удивительная история, полная волшебства и неожиданных поворотов! На сцене — две Яги, которые тоскуют по своим сказкам. В «Сказочном царстве» вы сможете увидеть, как они пытаются вернуть веру в чудеса и приключения.

Сюжет

Хотя старик ушёл в поисках лучшего, две Яги остались в мире, где никто не хочет слушать их истории. Однако стоит только закрыть глаза, как волшебство начинает происходить. Вспомните, как рядом с Василисой Прекрасной всегда вертится Кощей Бессмертный, а вы сами можете стать богатырем или Иваном-дураком. Сказка закрутится, как никогда раньше!

Интересные факты

  • Спектакль основан на традиционных русских народных сказках.
  • Режиссёр проекта — известный мастер, который уже не раз удивлял зрителей своими креативными решениями.
  • В постановке используются яркие костюмы и оригинальные декорации, которые создают атмосферу настоящего волшебства.

Не упустите шанс окунуться в мир фантазий и волшебных приключений. Приходите на спектакль и дайте себя увлечь сказкой, даже если кто-то скажет, что она не по правилам. Главное, чтобы всё закончилось хорошо!

Режиссер
Алексей Истомин
В ролях
Алексей Вдовин
Мария Голова
Ярослава Брик
Антон Бабушкин
Александр Васильев

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
15:00 от 1000 ₽

