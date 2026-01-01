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Сюзанна
Киноафиша Сюзанна

Спектакль Сюзанна

Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 50 минут
Возраст 16+

О спектакле

Новая пьеса о жизни Сюзанны Ибсен

Генрик Ибсен, знаменитый норвежский драматург, оставил глубокий след в театральном искусстве. Его пьесы, наполненные потоком сознания и глубокими духовными откровениями, по-прежнему вдохновляют современных авторов. Одним из таких современных драматургов является Юн Фоссе, который осмысливает феномен Ибсена в своей новой пьесе.

Сюжет и Главные Герои

В центре сюжета — жена Ибсена, Сюзанна (в девичестве До Туресен), которая пережила своего мужа на восемь лет. Фоссе создает сложную структуру, в которой переплетаются документальные факты и вымысел. Мы видим сразу трех Сюзанн, представляющих разные этапы жизни: юную, взрослую и пожилую.

Все три героини объединены ожиданием супруга, который вечно опаздывает к обеду. Эта тонкая и трогательная история раскрывает внутренний мир женщины, связанной с великим драматургом, и ставит вопросы о времени, любви и долге.

Театральные особенности

Пьеса Фоссе отличается оригинальной формой и языком, который сочетает театральные элементы с предметами и актуальными формами. Вдохновение Фоссе черпает из одной из самых известных пьес Ибсена — «Кукольный дом», что добавляет дополнительный слой глубины в его произведение.

Интересные факты

Юн Фоссе — один из самых значимых драматургов современности, его работы переведены на множество языков и ставятся по всему миру. Он получил ряд наград, включая премию Кнут Гамсун, что подтверждает его вклад в современное театральное искусство.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную пьесу, которая обещает стать важным событием в театральной жизни!

Режиссер
Ирина Криворукова
В ролях
Лидия Клирикова
Анна Сомкина
Анна Левина
Дарья Клименко

Фотографии

Сюзанна
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