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Стакан воды
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Спектакль Стакан воды

Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Дворцовые тайны и интриги в спектакле по знаменитой пьесе Эжена Скриба

Погрузитесь в мир дворцовых интриг и неожиданных поворотов событий в спектакле, основанном на знаменитой пьесе Эмиля Скриба. Действие разворачивается в Лондоне начала XVIII века, где каждый ход становится решающим в игре, полной тонких расчетов и неожиданных поворотов.

Сюжет

Сюжет пьесы представляет собой цепочку событий, напоминающую шахматную партию. Каждый персонаж, от коронованных особ до простых слуг, играет свою роль в этой сложной игре, где смешиваются любовь, политика и комедия. Скрибу удается мастерски передать атмосферу времени, а его герои заставляют зрителя задуматься о природе человеческих отношений.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории, полной интриг и неожиданных поворотов. «Шахматная партия» — это не только спектакль, но и путешествие в эпоху, когда каждое решение могло изменить ход истории.

Режиссер
Алевтина Пузырникова
В ролях
Ирина Богданова
Ольга Левитина
Александра Фроленкова-Володина
Евгений Фроленков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽

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