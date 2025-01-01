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Собаки
Билеты от 1500₽
Киноафиша Собаки

Спектакль Собаки

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль для подростков о дружбе и преданности 

Способны ли вы простить предательство и жестокость лучшего друга? А они могут.

Судьба друга человека

Овраг на окраине бывшей деревни облюбовала стая бездомных собак или, как они называют себя, вольных псов. Совсем скоро на его месте построят высотный дом, и им будет некуда деться. Каждая из собак брошена хозяином, предана лучшим другом, забыта теми, кого она считала семьей. Все они верят, что у каждой собаки есть свой человек.Мимо оврага идут люди, проносятся машины, и собаки с надеждой вглядываются в лица. Ведь так важно найти своего Человека. Они до последнего верят в доброту человека и мстят за убийство пса всем людям. Но несмотря на все, они остаются более человечными, даже в своей жестокости.

 

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Антон Багиров
Вадим Соколов
Александр Шатохин
Олег Задорин
Ольга Авилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

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