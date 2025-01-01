Спектакль Собаки

Спектакль для подростков о дружбе и преданности

Способны ли вы простить предательство и жестокость лучшего друга? А они могут.

Судьба друга человека

Овраг на окраине бывшей деревни облюбовала стая бездомных собак или, как они называют себя, вольных псов. Совсем скоро на его месте построят высотный дом, и им будет некуда деться. Каждая из собак брошена хозяином, предана лучшим другом, забыта теми, кого она считала семьей. Все они верят, что у каждой собаки есть свой человек.Мимо оврага идут люди, проносятся машины, и собаки с надеждой вглядываются в лица. Ведь так важно найти своего Человека. Они до последнего верят в доброту человека и мстят за убийство пса всем людям. Но несмотря на все, они остаются более человечными, даже в своей жестокости.