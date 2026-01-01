Кукольный спектакль «Филон попадает в сказку»

Спектакль «Филон попадает в сказку» ждет вас в уютной атмосфере Основной сцены Культурного центра ЗИЛ в Москве. Главный герой, очаровательный совенок Филон, работает в библиотеке и обожает книги. Он тщательно следит за их состоянием и всегда готов помочь нуждающимся в литературе. Однако, однажды, его жизнь принимает неожиданное направление, и маленький библиотекарь переносится на страницы сказочной истории.

Постановка превращает знакомое пространство в удивительный мир, полный чудес и загадок. Вместе с Филоном юные зрители смогут стать активными участниками интерактивного действия. Им предстоит помочь герою находить верных друзей, избегать опасностей и делать настоящие волшебные открытия.

Не упустите возможность заглянуть в эту сказку, где каждый может стать частью великого и интересного приключения!