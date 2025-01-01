Спектакль «Васса» в Государственном театре наций

Государственный театр наций представляет спектакль режиссера Юлии Пересильд по пьесе Максима Горького. В центре сюжета — купчиха Васса Железнова, которую исполняет сама Пересильд. Действие разворачивается во время семейного праздника, в атмосфере внутренней борьбы и жестоких жизненных обстоятельств.

Трагедия семейных конфликтов

Спектакль «Васса» переосмысливает драматическую суть горьковской «Вассы Железновой», затрагивая тему распада семьи в русском классическом литературном наследии. Восхитительная волевая женщина, владелица судоходной компании, пытается сохранить целостность своего дома и семьи, разделяя радости и горести с близкими. Создатели спектакля стремятся показать Вассу как «человеческую женщину»: любящую жену и мать, одержимую идеей создать мир, в котором общественные проблемы будут преодолены трудом и совестью.

Драматургия и музыка

Литературную основу для постановки подготовил драматург Константин Стешик. В спектакле используются обе редакции «Вассы Железновой» (1910 и 1935 годов) и фрагменты других произведений Горького, включая роман «Жизнь Клима Самгина». Эта версия спектакля отражает конкурсный дух самого автора, который переписал свою пьесу с учетом перемен времени.

Музыкальное сопровождение также играет ключевую роль в создании атмосферы. В спектакле звучат произведения из разных эпох и жанров — народная песня «Ай повяжу я белый платок», советские хиты «Пароход» и «Течет река Волга», а также рок-композиция «Школа жизни» группы «Ноль». Лейтмотивом является романс «Если можешь, прости», который стал известен в исполнении Изабеллы Юрьевой.

Цитата от Юлии Пересильд

Юлия Пересильд говорит о своей героине: «Мне жалко эту женщину. Жалко от того, что она возомнила себя богом, который может вершить судьбы людей. Жалко, что Васса запуталась в этой жизни, пытаясь сохранить дом, семью, бизнес, которые она тащила на своих плечах. Волевая и мощная по своей природе, Васса была уверена, что ей удастся выйти победительницей из любой ситуации, но обстоятельства оказались сильнее. Сердце ее не выдержало ни этой ноши, ни взятого на душу греха».

Благодарности

Выражаем благодарность за помощь в создании спектакля Андрею Юрганову и Фонду развития и поддержки социально-культурных проектов «Р.А. ФОНД» за поддержку спектакля.