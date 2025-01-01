Спектакль Угощение для Змея Горыныча

Приключение с Бабой-Ягой и Змеем Горынычем

Змей Горыныч рассердился, и теперь Баба-Яга с ребятами должны придумать, как его успокоить и как его укротить. В этом увлекательном путешествии дети узнают, из каких злаковых культур готовят традиционные блюда, часто встречающиеся в народных сказках разных стран. Также они познакомятся с предметами крестьянского быта и смогут попробовать ими пользоваться.

Игры, загадки и хороводы

На детей ждут веселые игры, загадки и хороводы. А в конце все смогут примерить на себя народные костюмы!

Рекомендованный возраст: 5-12 лет. Продолжительность: 60 минут. Не забудьте сменную обувь!