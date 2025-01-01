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Угощение для Змея Горыныча
Билеты от 1000₽
Киноафиша Угощение для Змея Горыныча

Спектакль Угощение для Змея Горыныча

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключение с Бабой-Ягой и Змеем Горынычем

Змей Горыныч рассердился, и теперь Баба-Яга с ребятами должны придумать, как его успокоить и как его укротить. В этом увлекательном путешествии дети узнают, из каких злаковых культур готовят традиционные блюда, часто встречающиеся в народных сказках разных стран. Также они познакомятся с предметами крестьянского быта и смогут попробовать ими пользоваться.

Игры, загадки и хороводы
На детей ждут веселые игры, загадки и хороводы. А в конце все смогут примерить на себя народные костюмы!

Рекомендованный возраст: 5-12 лет. Продолжительность: 60 минут. Не забудьте сменную обувь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
19 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
24 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
26 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽

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