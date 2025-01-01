Меню
Денискины рассказы
Билеты от 800₽
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Денискины рассказы: спектакль для всей семьи

«Денискины рассказы» — легендарный сборник рассказов Виктора Драгунского, знакомый каждому советскому школьнику. Это настольная книга шалостей и приключений, знаковая для не одного поколения детей. На сцене истории о Дениске и его не менее увлекательных друзьях оживают в невероятно цельной постановке.

Весёлое времяпрепровождение для всех

Спектакль, насыщенный комическими моментами и яркими приключениями, подарит полтора часа здорового веселого смеха. Это настоящий спектакль для всей семьи — поучительный, задорный и зажигательный.

Дух детства на сцене

Артисты постарались передать сам дух детства — атмосферу небывалой свободы, когда всё кажется возможным и мечты сбываются. «Денискины рассказы» — это антология забав и экспериментов, придуманных пытливым детским умом.

Уроки для юных зрителей

Спектакль способен многому научить юного зрителя! Малыши на примере Дениски и его друзей смогут убедиться, какой опасной бывает ложь. Они получат важные уроки о том, как нужно дорожить дружбой, и что означает быть добрым и ответственным.

Ностальгия для взрослых

Взрослые зрители увидят отголоски своего собственного детства. Спектакль позволит им перенестись на несколько десятилетий назад и вспомнить всё самое лучшее из советского времени: доброжелательную и доверчивую атмосферу, а также особую нравственность простых людей.

Режиссер
Владимир Жарков
В ролях
Иван Исьянов
Роман Хардиков
Дмитрий Косенкин
Елена Валевская
Анна Пыченкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 800 ₽
29 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 800 ₽
2 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 800 ₽
5 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
13:00 от 800 ₽
17 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы

