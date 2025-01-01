Спектакль БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин

БеспринцЫпные чтения в театре на Страстном

Театр на Страстном приглашает вас на литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения». Этот уникальный формат сочетает в себе литературу и театр, позволяя погрузиться в мир русской прозы.

Сольное выступление Александра Цыпкина

В программе состоится сольное выступление известного писателя и рассказчика Александра Цыпкина. Он представит свои лучшие рассказы, полные юмора и философских размышлений о жизни. Цыпкин с каждым новым произведением подтверждает свою репутацию одного из самых талантливых современных авторов.

Специальный гость: Александр Олешко

Событие станет ещё более ярким благодаря специальному гостю — Александру Олешко, талантливому актёру и ведущему, который внесёт свою уникальную нотку в программу.

История проекта

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и с тех пор привлёк множество известных артистов. Это не только возможность услышать современные рассказы, но и погрузиться в атмосферу театрального творчества.

Кому стоит посетить?

Если вы поклонник современной прозы или любите театральные постановки с литературным уклоном, данное событие не оставит вас равнодушным. Приходите и насладитесь атмосферой, наполненной словом и искусством!