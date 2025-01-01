Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин
Киноафиша БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин

Спектакль БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин

18+
Продолжительность 100 минут
Возраст 18+

О спектакле

БеспринцЫпные чтения в театре на Страстном

Театр на Страстном приглашает вас на литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения». Этот уникальный формат сочетает в себе литературу и театр, позволяя погрузиться в мир русской прозы.

Сольное выступление Александра Цыпкина

В программе состоится сольное выступление известного писателя и рассказчика Александра Цыпкина. Он представит свои лучшие рассказы, полные юмора и философских размышлений о жизни. Цыпкин с каждым новым произведением подтверждает свою репутацию одного из самых талантливых современных авторов.

Специальный гость: Александр Олешко

Событие станет ещё более ярким благодаря специальному гостю — Александру Олешко, талантливому актёру и ведущему, который внесёт свою уникальную нотку в программу.

История проекта

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и с тех пор привлёк множество известных артистов. Это не только возможность услышать современные рассказы, но и погрузиться в атмосферу театрального творчества.

Кому стоит посетить?

Если вы поклонник современной прозы или любите театральные постановки с литературным уклоном, данное событие не оставит вас равнодушным. Приходите и насладитесь атмосферой, наполненной словом и искусством!

В ролях
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Александр Олешко
Александр Олешко

Фотографии

БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин БеспринцЫпные чтения. Старый добрый Цыпкин
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше